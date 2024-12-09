Hatice Turhan Yazdı: Putin'in Karizma Çizildi

Rusya’nın en pahalı mağazalarının bulunduğu bu mağazanın Kremlin'e yakın olan bölümünün üçüncü katında bir mağaza bulunur. Bu mağazadaki her şey Putinlidir. Yani, üzerinde ayıya binen Putin resmi olan kahve kupası, üzerine Putin resmi işlenmiş bir şemsiye ile yan yana durur.



Biraz ötede karate kıyafetiyle Putin şeklindeki bir buzdolabı vinyeti ile elinde çiçek tutan Putin resmi basılmış masa örtüsü göze çarpar. Rusların önemli bir bölümü Putinleri ile gurur duyar. Onlar için Dağılan Sovyetler Birliği sonrası Rusya’yı ayağa kaldıran adamdır Putin.



Bu alışveriş merkezinin bir kilometre ötesinde “Rus ordusu” adında bir mağaza bulunur. Şehrin en önemli caddesi Tverskaya üzerindedir. Yani şerefiyesi yüksektir.



İşte bu mağazada 2015 yılı sonlarında kendi çektiğim bir fotoğraf yayınlıyorum. Basit bir tişört fotoğrafı. Ancak basitlik sadece tişörtün kendisinde. Üzerinde bir ulusun gururu yatıyor. Tek parça bir Suriye haritası ve onun üzerinde dikkati çeken büyüklükte bir Rus MİG’i. Bir de tarih. 1 Ekim 2015. Yani Rusların Suriye’nin yanında savaşa girdiği gün. İlk bombalama.



İşte tam 9 yılı biraz geçkince bir zamanda Ruslar Suriye’de kaybetti. Çünkü başka büyük dertleri var: Ukrayna.



Eminim Rus gururu için büyük bir darbedir. Sovyet sonrası ilk dış müdahaleleri Suriye idi. Yok olan Sovyet İmparatorluğu’nun küllerinden dirilmesini sembolize ediyordu. Üzerine Bir de Ukrayna bindi. Belli ki Rus ayısı bu yükleri kaldırmakta zorlanıyor.



Son 3-4 yıldır Rusya’ya gidemedim. O Putin mağazası duruyor mudur acaba? Ancak eminim “Rus Ordusu” adlı mağazadaki şimdi yayınladığım tişörtü şimdi bulmak imkansızdır.