New York'un Yeni Başkanı Her Yönüyle İnanılmaz

New York’ta inanılmaz şeyler oluyor. Gencecik bir Müslüman ve sosyalist olan Zohran Mamdani belediye başkanı seçildi. Hem de yüzde 50’nin üzerinde bir oyla. Kimleri geçti derseniz, Trump’ı, Musk’ı, ılıman demokratları, emlak zenginlerini, dev şirketleri, siyonist lobiyi, aklınıza gelebilecek Amerikan siyasetinin tüm egemen unsurlarını devirdi. Hatta Hint kökenli olmasına rağmen Hindistan yönetimi bile karşısındaydı. İlk konuşmasında değindiği gibi bir siyasi hanedanlığı yok etti.

En yakın rakibi yine bir demokrat olan eski vali Andrew Cuomo idi. Cuomo, Demokrat Parti ön seçiminden çıkamayınca kendi başına aday olmuştu. Trump, New Yorkluları komünizmle korkuttu, federal fonları kısmakla tehdit etti ve açıkça Cuomo’ya oy çağrısında bulundu. Ancak 34 yaşındaki Mamdani yine de yüzde 50.4 oy aldı. Rakibi ise yüzde 41’de kaldı.

Mamdani New Yorklu yoksulların sesi olarak seçimi kazandı. Sosyalist mi sosyalist. Ücretsiz toplu taşımayı, kira sınırlamasını savunuyor. Aynı zamanda Müslüman. Filistin yanlısı. Kanlı İsrail rejiminin açıkça karşısında. O yüzden de Amerikan müesses nizamının hedefinde.

Mamdani'nin babası akademisyen Mahmood Mamdani On İki İmam Şii cemaatine mensup ve kökenleri Hindistan'ın Gucerat eyaletine dayanıyor. Annesi ise Hindu. Siyasete atılmadan önce özellikle Queens'teki düşük gelirli, azınlık kiracılara ve ev sahiplerine tahliye ve haciz durumlarına karşı yardımcı olan bir konut danışmanı olarak çalışmış. Ayrıca bir dönem hip-hop müzisyeni olarak da uğraş vermiş, "Young Cardamom" veya "Mr. Cardamom" takma adıyla rap müzik yapmış. Hatta annesi ünlü yönetmen Mira Nair'in filmi Katwe Kraliçesi'nin müziklerinin yapımında yer almış.



Eşi ise kendisinden daha da ilginç. İsmi Rama Duwaji. Bir sanatçı, illüstratör ve animatör. Aynı zamanda seramik işleriyle de uğraşıyor. Ve sıkı durum Bir Suriyeli. Teksas, Houston'da doğmuş. Tanışmaları modern zamanlara uygun. Bir flört uygulaması üzerinden.



Şimdi Amerikan siyasetinin yerleşik düzeni şaşkınlık içinde. Nasıl olur da fakirlerin yanında yer alan bir kişi, üstelik açıkça sosyalist ve Müslüman olduğunu söyleyerek seçilebiliyor. Ve en önemlisi bir kişi nasıl olup da açıkça İsrail rejiminin yaptıkları böylesi net bir şekilde kınayıp var olabiliyor. Bir süre uyku düzenleri bozulacak gibi.