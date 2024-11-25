Hatice Turhan Yazdı: Kılıçdaroğlu'nun Kasası Kim?

Kılıçdaroğlu’nun planı CHP Genel Başkanlığı’na geri dönmek. Ancak çok zor olduğunu da görmüyor değil. Kılıçdaroğlu’nun çevresinde kümelenen ekibin tek bir amacı var: Özgür Özel’i devirmek.

Yaptıkları plan da şu: Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile anlaşacak. Bir karşı darbe ile Özgür Özel gidip, Kemal Kılıçdaroğlu geri dönecek. İmamoğlu ise Cumhurbaşkanı adayı olacak.

Ancak bu planın zayıf bir noktası var. İmamoğlu-Özel ikilisinin başarıya ulaşmış bir oyun planını bozmak isteyeceğine kimse inanmıyor. İmamoğlu’nun da Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket edip CHP’nin tekrar karışmasına yol açacağı da kabul görmüyor.

Kılıçdaroğlu bu plan uğruna ekranlara çıkıyor, açıklamalar yapıyor. Ve bunlar doğal olarak harcama gerektiriyor. Kemal bey diğer liderlere göre çok daha az da olsa masraflı bir kişi. Korumaları, danışmanları, şoförü vesaire vesaire. Bunlar hep para gerektiren işler. Bir yere gidildiğinde uçak bileti, otel parası, yemek parası, hep gider. Benzin parası bile sorun olur. Emekli milletvekili maaşı yetmez. Hem de hiç yetmez. Hatırlarsınız korumalarının yediği yemek bile gündem olmuştu. Açık ki CHP’nin bu masrafları ödemeye de niyeti yok. Peki o zaman bu para nereden çıkacak. Kılıçdaroğlu’nun şahsi servetinin olmadığı da malum.

İşte bu noktada eski bir “Dost” devreye girivermiş. 2014’den 2024’e kadar tam on yıl Bakırköy Belediye Başkanlığı yapmış olan Bülent Kerimoğlu. Eski Genel Başkanı’na ahde vefa gösterip kimi zorunlu harcamaları karşılıyormuş. Bülent Kerimoğlu adını Bakırköylüler ve İstanbullular bilir. Ancak hatırlatayım 15 Temmuz alçak kalkışma gecesi Atatürk Havalimanı’ndan Kılıçdaroğlu’nu karşılayıp evinde misafir eden kişi.

İşte bu Bülent Kerimoğlu, yapılan tüm bu harcamalarda kurtarıcı oluyormuş. Bülent Bey, maddi manevi eski liderinin yanındaymış. Bu uğurda harcama yapmaktan da çekinmiyormuş.

Bülent Bey aslında neredeyse cimri denecek kadar tutumluluğuyla tanınır. Fakat anlaşılan Eski Genel Başkanı için elini cebine atıyor. Belki de Bakırköy’e yeniden aday gösterilmemesinin de intikamını alıyor.

Peki Bülent Bey ahde vefa gösterirken Kılıçdaroğlu döneminde yıllar yıllar başkanlık yapmış diğer partililer ne yapıyor acaba? Onlar da Bülent Kerimoğlu’nun bu tavrından bir ders çıkarmalı bence.