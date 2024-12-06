Hatice Turhan Yazdı: CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Nasıl Seçilecek?

CHP’de gerçekleşecek ilk seçimde olası adaylar, temelinde iki kişi. Kuvvetle muhtemel İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş.

“Kuvvetle muhtemel İmamoğlu” diyorum çünkü tahkimata çok daha erken başladı. Neredeyse kendi medyasını kurdu. Sosyal medyada savunucuları var. Üstelik senede 25 milyar dolar yönetiyor.

Buna karşılık Mansur Yavaş her zamanki ağırbaşlı tavrı ile yarışa sakin girdi. Ancak divan şairi Hatemî İbrahim Bey'in ünlü dizesinde olduğu gibi “Tiz-i refdar olanın payine damen dolaşır. Erişir Menzil-i maksuda aheste giden” durumunda. (Gençler bilmezler: Acele edenin eteği ayağına dolaşır. İstediği menzile yavaş gidenler erişir) Üstelik Mansur Başkan yeni yeni medya kabuğunu da oluşturuyor.

En önemli atağı ise yapılan anketlerde önce çıktığını açıklaması oldu. Yani bir anlamda dedi ki, “Ben de varım.”

Bu açıklama ile birlikte CHP’nin bilgelerini bir telaş aldı. “Ya aday kavgası çıkarsa.” Genel temenni o sürece kadar bir şekilde hal yolu bulunacağı olsa da, yine de en kötüsü için senaryo hazır.

Düşünülen, eğer uzlaşmaz bir çelişki oluşur ise CHP’lilere gitmek gerektiği. Yani ya tüm delegelerin oyu ile aday belirlemek, ya da Cumhuriyet tarihinin en büyük ön seçimini gerçekleştirmek.



Yargıtay kayıtlarına göre CHP’nin 1 milyon 480 bin 800 üyesi bulunuyor. Aslında zaman zaman denendiği şekilde şu anda Meclis’teki partiler içinde tek ön seçim kültürü bulunan parti CHP. Yani en son raddede mecbur kalınır ise CHP üyelerinin önüne sandık koyulması planlanıyor. Böylece hem demokrasinin gereği gerçekleşmiş hem de aday belirlenmiş olacağı hesaplanıyor.