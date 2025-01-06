Hatice Turhan Yazdı: Ağrı’da Ağrılı Genç Kalmadı

Instagram’a giriyorsun. Artık bu işi seyahat acentasına çevirmişler. Bir grup adam Meksika sınırında yan yana dikilmiş direklerden oluşan devasa duvarı geçiyor ve Amerika’ya iltica ediyor. Peki nasıl oluyor?

Bu iş aslında yaklaşık 10 yıl önce başladı. Meksika Türkiye’ye vize uygulamıyor. Dolayısıyla uçağa bindiğin gibi Meksika’dasın. Tabii ki fajita yemek, Cancun’da denize girmek veya ölüler festivaline katılmak için değil. Sınırı yasa dışı geçerek Amerika’ya iltica etmek için.

Bu vizesiz şekilde Meksika gümrüğüne gelen insanların ortak birkaç özelliği var. Birincisi neredeyse aynı tipte, aynı giyimde insanlar. Grup olarak hareket ediyorlar. Tamamına yakını genç. Ve sıkı durun, büyük bir kısmı Ağrılı.

Belli ki önce biri gitmiş. Sonra diğer hemşehrilerini çağırmış. Daha sonra bu gidenler işi ticarete çevirmiş. Artık insan kaçakçılığı yapıyor.

Amerika’da altına hücum zamanları yüz binlerce kişi California’ya akın etmiş. Dağı taşı kazıp altın aramışlar. Kimi bulmuş, kimi bulamamış. Bu hengamede en çok para kazananlar ise, işe uyanıp kazma kürek satanlar olmuş. İşte tam da o hesap. İşte bu arkadaşlar sınırı geçmeye yardımcı oluveriyorlar.



Ödeme için özel bir yöntem geliştirilmiş. Sınırı geçmeden para yok.



Ödeme için birinci şart sınırı geçmek. Öyle ya, parayı ödeyip Meksika’da kalabilirsiniz. Bunun için kaçakçıya bir miktar peşin ödüyorsunuz. Yüzde 10-20 kadar. Sonra Meksika’da sizi teslim alıyorlar. Sınırı geçtiğiniz an, Türkiye’deki bir yakınınızın yanında şebekeden biri bulunuyor. Siz telefon açıyorsunuz o yakınınıza para elden ödeniyor. Geçiş yoksa para yok yani.

Daha sonra ise yürüyüş başlıyor. İlk yerleşim yerinde genellikle başvuru yapılıyor. Amerikalılar sizi bir süre “Misafir” ediyor. 1 ile 3 ay arası orada kalıyorsunuz. Daha sonra mahkeme uzun süreceği için davaya gel diyerek salıveriyorlar. İşte size Amerika’dasınız. Şartlar zor. Ucuz iş gücü oluyorsun. Bir nevi köle. İşte bu yüzden Türk Hava Yolları da önlemler almaya başladı.

Yazı uzadı. THY’nin nasıl önlemler aldığını, Meksika’ya nasıl girildiğini, olmadı Küba’da ne yapıldığını, Guatemala’ya neden gidildiğini, Afganların İran’ı geçmesi gibi Guatemala’nın nasıl geçildiğini, içeri girildikten sonra neler yaşandığını ise bir sonraki yazıda anlatayım.