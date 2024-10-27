Hatice Turhan AK Parti'den CHP'ye Olan 'Sızıntı'yı Deşifre Ediyor

Bakın sizi nasıl kullanıyorlar: Geçmişte muhalif veya merkez medyada çalışmış kimi AK Partili gazeteciler ve danışmanlar eski bağlantıları ile sanki AK Parti aleyhineymiş gibi görünen yanlış bilgiler salıyorlar ortaya. "Saf" CHP'li muhalifler de buna balıklama atlıyorlar. Aslında yaptıkları yalan bir haber üzerinden AK Parti içindeki örtülü kavgaya alet olmak. Ve üzerine resmi yalanlama geliyor.

ESKİ 1 NUMARA PLAKA SAHİBİ

Diyeceksiniz ki "Bilmece gibi konuşma." Ne yapayım? Emekli maaşım yetmez açacakları davalarla uğraşmaya. Biraz da siz düşünün. Kim kimdir diye. Ama ablanız size biraz daha iltimas geçebilir. Hadi biraz daha detay vereyim.

Diyelim ki, nobranlığı ve hatta arkadaşlarını küçük görmesiyle tanınan eski bir "1 numara plaka taşıyan" bir devletlu tekrar kendine yer edinmeye çalışıyor. Bu amaç için kullandığı da kendi Meclis Başkanlığı döneminde maaşa bağladığı eski bir danışmanı, gazeteci. Bu gazetecinin niteliği özellikle merkez medyasında tanınır olması ve "Tahammül Ötesi" kod adlı eski bir CHP Genel Başkan yardımcısı ile arkadaş olması. Ne garip tesadüftür ki, bu "Tahammül Ötesi" CHP'li aynı zamanda Aydın Doğan medyasında çalıştığı dönemden mesai arkadaşı "süslü" olarak tanınan bir Cumhurbaşkanlığı danışmanının da yakın dostu.

AMAÇ CHP YÖNETİMİNİ YIPRATMAK

Sadece bunlar değil. AK Parti içinde artık kifayetsiz kalmış, başlarına gelenlerden dolayı kendileri yerine başkalarını suçlayan kimileri de bu organize faaliyetin içinde. Bu koroya parti içinde görevde olup yerini beğenmeyenler ile koltuğu her an altından kaymak üzere olanlar da katılıyor. Dedikodu yapıyorlar, haber yayıyorlar. Hele hele Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gözüne girip bakan olmaya çalışanlar ile makam aracını kaybetmeye katlanamayacak olanlar en fenası. İş birliği içinde oldukları da CHP içindeki muhterisler. Onların derdi de mevcut CHP yönetimini yıpratmak.

Oldu mu size ölüm çokgeni.

MUHALİF GAZETECİLERE HABER SERVİS EDİYOR

Eski Meclis Başkanı, kendince eski hesapları görmek için eski danışmanı aracılığıyla eski ve yanlış bilgileri pompalar. Eski danışman ve yeni danışman "Tahammül Ötesi"nin desteği ile "Muhalif" gazetecilere haber servis eder. Görüntüde, AK Parti aleyhine ya, onlar da basarlar yayını. Sonrasında gelsin yalanlamalar, itibar kayıpları.

Sayın Genel Başkan Özgür Özel, biliyorum koltuğa oturduğunuzda bir enkaz ile karşılaştınız. Ancak temel çok sağlam. Geçmişte yapılan kaçak katları yıkıp binayı güçlendirin lütfen. Sizin de üzerinize yıkılmadan.