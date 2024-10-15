Maç Muç İşleri Acun'da! Yasa Dışı Bahis ve Acun İlişkisi

Saha kenarındaki panolarda "Meritking" adlı yasa dışı bahis sitelerinden birinin adı yer alıyordu. Maç sırasında federasyon ve Acun'dan açıklamalar yapıldı güya bu reklamlar tümüyle İzlanda Futbol Federasyonu tarafından alınmıştı.

Eeee. Bu yasa dışılığı ortadan kaldırıyor mu? Anlaşılan durumu daha iyi anlatabilmek için Meritking adının yerine mesela PKK diyelim. İzlanda federasyonu PKK'dan reklam alsa Acun yayınlayacak mıydı? Bahis de yasa dışı, terör örgütü de. Veya İzlanda federasyonu FETÖ derneklerinden birinin reklamını alsaydı. Acun yayınlayacak mıydı? Topu yine İzlanda federasyonuna mı atacaktı. Hadi daha hafifinden bir örnek vereyim. Türkiye'de yasa dışı olan esrar Avrupa'da birçok ülkede serbest. Konuk olduğumuz ülkenin federasyonu esrar reklamı alsa Acun yayınlayacak mıydı?

Yayıncının hiç mi sorumluluğu yok. Amaç sadece para kazanmak mı? Üstelik yasaya göre bir suç yayın yolu ile işlenir ise yüzde 50 artırılması gerekiyor.

Bildiğiniz gibi Acun'un yayıncılığın yanı sıra birçok işi bulunuyor. Ortakları arasında silah ticaretinde adı geçenler, hatta FETÖ'den dosyasının kapatıldığı iddia edilenler de var.

Acun'un bir ayağı televizyonlarda iken, diğer ayağı futbolda. İngiltere'de aldığı futbol takımının bir başka sermayedar tarafından finanse edildiği konuşulurken şimdilerde Avrupa'da başka bir takım peşinde koşuyor. Fenerbahçe'de ise üst düzey yönetici. Yasa dışı bahis ve futbol ilişkisini bilmek için alim olmaya da gerek yok.

Meritking kendini yeni duyurmaya çalışan Merit Otellerinin ismini taklit eden, adının yanına bir de haber yazarak kendisini kamufle eden bir kumar sitesi. Belli ki Türk ortakları sayesinde İzlanda federasyonunu kumpasa getirmişler. Haber kanalı taklidi yapıp Türkiye'nin yarısının izlediği bir futbol maçına reklam vermişler.

Sınırsız para harcamasıyla tanınan eski magazinci, spor muhabiri Acun ise yasal boşlukları kullanarak para kazanmış. Burada sadece Acun değil, futbol federasyonu da sorumlu elbet. Federasyonun daha büyük bir skandal olmadan özellikle Acun'un yayınladığı milli maçlara özel bir dikkat etmesi gerekiyor.