Tek katmanlı kampanya: SOL Parti’nin bozulmayan insicamı

SOL Parti, artık tarihte yerini alan ÖDP’nin devamı. Devrimci Yol’un uzun soluklu mücadelesinin son adımı. Dolayısıyla onun mücadelesinin netliğini taşımakla mükellef. Bu netlik içinde bulunduğumuz dönemin karmaşıklığı göz önünde bulundurulunca SOL Parti kampanyası yeni bir faz kazanıyor. Zira ittifaklar sistemi partiler siyasetini olabildiğince karmaşıklaştırdı. Tek partinin hakim olduğu Cumhur İttifakı özellikle Hüda Par’ın içine girmesi; MHP ve BBP’li yöneticilerin “içimizde değiller” açıklamalarıyla yurttaşın aklının karışmasına neden olmuştu.

İTTİFAKLAR SİSTEMİNİN KARMAŞIKLIĞI

Benzer bir durum Millet İttifakı için de geçerli. Hatırlayalım, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu geçtiğimiz günlerde “ittifak içinde ittifaktan” söz etmişti. Bunun üzerine Altılı Masa’nın bütün aktörleri CHP’nin milletvekili listelerine girerken İyi Parti’nin hem bu listelere girip hem de kendi milletvekili listeleriyle seçime girecek olması yurttaşların aklının karışmasına neden oldu. Üçüncü ittifak da ise işler daha da karışık. HDP’nin Anayasa Mahkemesi’nde sürmekte olan kapatma dava nedeniyle yerini YSP’ye bırakması; SYKP’nin YSP’nin listelerinde belirleyici olması, YSP’nin politik pozisyonu nedeniyle EMEP’in parti logosuyla kendini göstermek istemesi, TİP’in ittifakın içinde olmasına rağmen bazı bölgelerde kendi listesiyle seçime girecek olması; buna rağmen bazı seçim bölgelerinde hem YSP hem de TİP’in adaylarının olması ve nihayet Yeşiller Partisi’nin TİP’in milletvekili listelerinde yer bulması algısı son derece açık ve oldukça politik üçüncü ittifak seçmenlerinde kaçınılmaz olarak bir kafa karışıklığı yarattı.

Bütün bunların üzerine D’Hondt seçim sisteminin karmaşıklığı işin tuzu biberi oldu.

SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ’NE RAĞMEN AYRI LİSTELER

SOL Parti, TKP ve TKH’nin öncülüğünü yürüttüğü ve bazı aydınların desteklerini belirttikleri Sosyalist Güç Birliği ise sadece oy pusulasında yan yana gelişin daha ötesini şimdilik ifade etmiyor. Sosyalist Güç Birliği geçtiğimiz günlerde bir “Sorumluluğa Çağrı” bildirisi yayınlamış ve tek adam yönetimine karşı Kılıçdaroğlu’nun desteklenmesini istemişti. Ancak birlik seçimlere ayrı listelerde gidiyor. Bu da partilerin tek katmanlı ve yurttaş nezdinde olabildiğince sade yöntemlerle oy istemesini getiriyor. SOL Parti’nin en büyük avantajı da yerden toz kaldıran ittifaklar sisteminin dışında durduğunu anlatmak.

İDDİASIZ, SADE, TEK KATMANLI KAMPANYA

Parti laiklik, bağımsızlık ve özgürlük gibi temel kavramlar üzerinden bir netlik tarif ediyor. Diğer partilerin pozisyonlarını ister istemez sorgulayan ama dili itibariyle toplam muhalefeti güçlendirecek, onu zor durumda bırakmayacak bir yerde duruyor. Bir Devrimci Yol geleneği olarak bireylerin, bireyselliğin öne çıkmaması için büyük bir çaba var. Kamuoyuna mücadele eden topluluklar gösteriliyor. Bu SOL Parti’de ahlaki bir norm.

ALPER TAŞ - ERKAN BAŞ

Bütün bunlara rağmen kitlelerin milletvekili adaylarına oy vermek için onların yüzlerini görmesi, onları taşıması bir şart. Dolayısıyla kişileri tanıtmak da icap ediyor. Alper Taş tipolojisi geçtiğimiz döneme damgasını vurmuştu. İmam hatip mezunu ama solcu; Karadenizli ama kentli; solcu ama sağcının sempatisini kazanmış. Alper Taş İstanbullu ve medya açısından ulaşılabilir olmak şüphesiz çok önemli. Dolayısıyla onun CHP’li kitlelerin karşısından çekilmesiyle oluşan boşluğu bu dönemde Erkan Baş dolduruyor. Zaten SOL Parti kampanyasının bu dönemki pratiği Ankaralı olmak. Dolayısıyla bu ilişki türü pek tercih edilmiyor. Parti büyük meydanlar yerine uzun ince sokak aralarını örgütlemeyi tercih ediyor. Kampanyanın öncelikli derdi “solun olmadığı yerde solcu olmak.”

Esasen seçimler SOL Parti’nin insicamını bozmuşa benzemiyor. Kısacası Devrimci Yol bildiğiniz gibi; uzun bir yol yürümeyi önemsiyorlar. Tek katmanlı kampanya sempati topluyor. Ama bu sempatinin oya dönüşüp dönüşmeyeceğini sonraki dönem gösterecek.