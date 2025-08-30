Çanakkale’de Huzur Dolu Bir Durak: Adatepe

Tarih, doğa ve kültürün iç içe geçtiği Adatepe, ziyaretçilerine unutulmaz bir keşif vadediyor. Taş evleri, zeytin bahçeleri ve Ege’nin eşsiz manzarasıyla Adatepe, Çanakkale’nin görülmeyi bekleyen köylerinden biri.

Son Güncelleme:
Ece Seçil Şahin

Ece Seçil Şahin

[email protected]

Tüm Yazıları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe Köyü, tarih ve doğa tutkunları için küçük bir cennet. Köy, Osmanlı ve Rum dönemlerinden kalma taş evleri ve dar sokaklarıyla adeta zamanda yolculuk yapmanızı sağlıyor. Restore edilmiş evler, butik oteller ve sanat atölyeleri, ziyaretçilerin köyün tarihini ve kültürünü hissetmesine olanak tanıyor.

Adatepe, aynı zamanda zeytin ve üzüm bağlarıyla ünlü. Köyün ekonomisi büyük ölçüde zeytinciliğe dayanıyor ve bölgedeki zeytin yağları Türkiye’nin dört bir yanına ihraç ediliyor. Siz de, ziyaretiniz sırasında köydeki küçük üreticilerden taze zeytinyağı ve doğal ürünler satın alabilir, hatta üretim süreçlerini bizzat gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca köyün meydanında bulunan dondurmacılarda gelincikli, hünnaplı, kızılcıklı, lavantalı, melisalı ve aklınıza gelebilecek her türlü bitki ve meyveden yapılmış dondurmaların tadına bakabilirsiniz.

Çanakkale’de Huzur Dolu Bir Durak: Adatepe - Resim : 1

Doğa yürüyüşleri ve fotoğraf tutkunları için Adatepe, Ege ve Marmara’nın buluştuğu noktadan eşsiz manzaralar sunuyor. Köyün çevresindeki tepelerde kısa yürüyüşler yapabilir, gün doğumu ve gün batımı manzaralarını izleyebilirsiniz. Özellikle yaz ve bahar aylarında bölge, renkli çiçekler ve yemyeşil doğasıyla adeta bir tabloyu gibi.

Köyün tarihi dokusu ve doğal güzellikleri oldukça ilgi çekici. Eski taş evler ve taş döşeli sokaklar, sadece nostaljik bir yürüyüş değil, aynı zamanda kültürel bir keşif fırsatı da sunuyor. Tarih, doğa ve kültürün iç içe geçtiği bir yer görmek isteyenler için oldukça ideal.

Ancak bölgede internetin zaman zaman çekmediğini de eklemek gerek. Ayrıca Zeus Altarı’nı görmek isteyenler ziyaretlerini eylülün ikinci yarısından sonrasına planlayabilirler. Orman yangınlarından dolayı bu bölge 15 Eylül’e kadar ziyaretçi girişine kapatılmış durumda.

Etiketler
Çanakkale
Son Güncelleme:

Ece Seçil Şahin Arşivi

Hangi Burç, Hangi Konudan Sınanır? 24 Ağustos 2025
Kuşadası: Ege’nin Renkli Limanı 23 Ağustos 2025
Satürn’ün Dersleri; Zorluklardan Güce… 17 Ağustos 2025
Karadeniz'in Saklı Cenneti Tirebolu 16 Ağustos 2025
Burçlara Altın Niteliğinde Tavsiyeler 10 Ağustos 2025
Zamanın Yavaş Aktığı Bir Tatil Cenneti Urla 09 Ağustos 2025
Ece Seçil Şahin Tüm Yazıları
Yazarlar
Reha Tartıcı
Reha Tartıcı Bir Sofra Bin Yolculuk
Sercan C. Güler
Sercan C. Güler Mourinho Yine Aynı Şeyi Yaptı, Fenerbahçe'nin Adını Devlerin Arasına Yazdırdı
Hatice Turhan
Hatice Turhan Özgür Özel ve Topuzu Kaçan Kantar
Neşe Doster
Neşe Doster Adıdır Cumhuriyet!
Mete Yolaş
Mete Yolaş Yoksulluğun En Açık Göstergesi: Gıda Sistemi
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den İl İl Uyarı: Bir Tarafta Bunaltan Sıcak, Bir Tarafta Sağanak Meteoroloji'den İl İl Uyarı: Bir Tarafta Bunaltan Sıcak, Bir Tarafta Sağanak
Çin'de 6G Devrimi: 50 GB’lık Veriyi Saniyeler İçinde Aktarabilecek Çin'de 6G Devrimi... 50 GB’lık Veriyi Saniyeler İçinde Aktarabilecek
Mahkemeden Trump'a Büyük Şok: 'Gümrük Vergileri Yasa Dışı' Mahkemeden Trump'a Büyük Şok
Şoförün Dikkati Faciayı Önledi... Yolcu Otobüsü Kül Oldu Şoförün Dikkati Faciayı Önledi... Yolcu Otobüsü Kül Oldu
Kavşakta Feci Kaza! 1 Ölü, 8 Yaralı Kavşakta Feci Kaza! 1 Ölü, 8 Yaralı