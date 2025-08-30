Çanakkale’de Huzur Dolu Bir Durak: Adatepe

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe Köyü, tarih ve doğa tutkunları için küçük bir cennet. Köy, Osmanlı ve Rum dönemlerinden kalma taş evleri ve dar sokaklarıyla adeta zamanda yolculuk yapmanızı sağlıyor. Restore edilmiş evler, butik oteller ve sanat atölyeleri, ziyaretçilerin köyün tarihini ve kültürünü hissetmesine olanak tanıyor.

Adatepe, aynı zamanda zeytin ve üzüm bağlarıyla ünlü. Köyün ekonomisi büyük ölçüde zeytinciliğe dayanıyor ve bölgedeki zeytin yağları Türkiye’nin dört bir yanına ihraç ediliyor. Siz de, ziyaretiniz sırasında köydeki küçük üreticilerden taze zeytinyağı ve doğal ürünler satın alabilir, hatta üretim süreçlerini bizzat gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca köyün meydanında bulunan dondurmacılarda gelincikli, hünnaplı, kızılcıklı, lavantalı, melisalı ve aklınıza gelebilecek her türlü bitki ve meyveden yapılmış dondurmaların tadına bakabilirsiniz.

Doğa yürüyüşleri ve fotoğraf tutkunları için Adatepe, Ege ve Marmara’nın buluştuğu noktadan eşsiz manzaralar sunuyor. Köyün çevresindeki tepelerde kısa yürüyüşler yapabilir, gün doğumu ve gün batımı manzaralarını izleyebilirsiniz. Özellikle yaz ve bahar aylarında bölge, renkli çiçekler ve yemyeşil doğasıyla adeta bir tabloyu gibi.

Köyün tarihi dokusu ve doğal güzellikleri oldukça ilgi çekici. Eski taş evler ve taş döşeli sokaklar, sadece nostaljik bir yürüyüş değil, aynı zamanda kültürel bir keşif fırsatı da sunuyor. Tarih, doğa ve kültürün iç içe geçtiği bir yer görmek isteyenler için oldukça ideal.

Ancak bölgede internetin zaman zaman çekmediğini de eklemek gerek. Ayrıca Zeus Altarı’nı görmek isteyenler ziyaretlerini eylülün ikinci yarısından sonrasına planlayabilirler. Orman yangınlarından dolayı bu bölge 15 Eylül’e kadar ziyaretçi girişine kapatılmış durumda.