Öğretmenler açlığa mahkum edildi

Bu hesaplamaya göre eşi çalışan öğretmenlerin çocukları bursluluk sınavına kesinlikle giremiyor. Geçtiğimiz yıla kadar eşi çalışmayan öğretmenlerin bile çocukları bursluluk sınavına giremiyordu.

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Ali Taştan

Ali Taştan

alitastan01@gmail.com

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Milli Eğitim Bakanlığı İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BURSLULUK SINAVI kılavuzunu yayımladı. Kimlerin bursluluk sınavına gireceği ile ilgili bazı kriterler açıkladı. Bu kriterler arasında en önemlisi ailenin gelir durumu ile ilgili. Bu gelir durumunda öğretmenlerle ilgili ayrı bir parantez açmak gerekiyor.

MEB’in belirlediği şartlarda;

“Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu’nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2022 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 Mali Yılı için tespit edilen 46.000,00 (kırk altı bin) TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.” deniyor.

Bu hesaplamaya göre eşi çalışan öğretmenlerin çocukları bursluluk sınavına kesinlikle giremiyor. Geçtiğimiz yıla kadar eşi çalışmayan öğretmenlerin bile çocukları bursluluk sınavına giremiyordu. Enflasyonun yüksek çıkması nedeniyle bu yıl eşi çalışmayan öğretmenlerin çok azının çocukları bursluluk sınavına girebiliyor. Öte yandan MEB yayımladığı kılavuzda öğretmen çocukları için yüzde 5 kontenjan ayırıyor. (“%5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,”) Öğretmen çocukları bursluluk sınavına bile giremezken kontenjan ayrılmasının anlamı nedir?

25 yıllık bir öğretmen 14 bin 200, yeni görev başlayan öğretmenler ise yaklaşık 11.500 lira maaş alıyor. 2011 yılında yeni göreve başlayan öğretmenin maaşı 2,7 asgari ücrete denk geliyordu. Geldiğimiz noktada yeni göreve başlayan öğretmenin maaşı bir asgari ücret ediyor. Olması gereken ise 30 bin 785 lira. Öğretmenin aylık kaybı, asgari ücreti 8.500 olarak alsak dahi, 11 bin 455 lira. Bu şartlar altında öğretmenlerden gelecek nesillerimizin iyi eğitimli olması için çaba harcanması bekleniyor. Evinin kirasını ödeyemeyen, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamayan, barınamayan, beslenemeyen öğretmenler ne yapsın?

Eğitimcilerin şartları düzeltilmediği sürece, özellikle kent merkezlerinde, ilerleyen yıllarda çalışacak öğretmen bulunamayacak.  Öğretmenin toplumdaki saygınlığı 21 yıllık AKP iktidarında yok edildi. Öğretmen açlıkla sınanır hale geldi.

Birleşik Kamu İş’e göre yoksulluk sınırı 31 bin 152 lira. Eylül 2021’den bu yana kamu çalışanları ve kamu emeklilerinin ücret ve aylıkları enflasyon farkları da dahil sadece yüzde 141 oranında arttı. Türkiye’nin, yıllarca sürecek bugünkü enflasyon sarmalına sürüklendiği Eylül 2021’den bu yana gıda fiyatları ise yüzde 345,1 oranında arttı. Bu artış oranları da öğretmenlerin kaybının ne kadar büyük olduğunu ortaya koyuyor.

Öğretmenlerin maaşlarının en az 35 bin lira olması gerekiyor. Verilecek yüzde 30-50’lik zam enflasyon karşısında eriyen öğretmen maaşlarında yaşanan kayıpları telafi etmeye bile yetmeyecek.

Etiketler
öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yoksulluk
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