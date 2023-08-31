Ali Taştan yazdı: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni hamle: Tüm okullara imam hatip programı

Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinin Ağustos sayısında bazı kararlar yayımladı.

Tüm seçmeli dersleri “İnsan, Toplum, Bilim”, “Din, Ahlak ve Değer”, “Kültür, Sanat ve Spor” kategorileri altına toplayan Bakanlık, her öğrenci için bu kategorilerden en az bir dersi seçmeyi zorunlu kılmıştır. Böylece öğrenciler artık zorunlu din dersinin yanında bir de ‘seçmeli’ zorunlu din dersleri almak durumunda bırakıldı. Mahkeme kararlarına rağmen seçmeli din derslerinin zorunlu seçmeli hale getirilmesi laikliğe aykırıdır.

ANADOLU LİSELERİNİN PROGRAMINDA İKİNCİ YABANCI DİL, BİLİM VE SANAT DERSLERİ ÇIKARILDI

Anadolu liselerinin haftalık ders çizelgesinde ikinci yabancı dil zorunluk olmaktan çıkarıldı ve seçmeli hale getirildi. Ayrıca seçmeli dersler arasında bulunan Bilgi Kuramı, İşletme, Ekonomi, Yönetim Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Yabancı Diller Edebiyatı, Seçmeli Beden Eğitimi ve Spor, Sosyal Etkinlikler, Seçmeli Görsel Sanatlar, Seçmeli Müzik, Sanat Tarihi, Drama, Müze Eğitimi, Bilgisayar Bilimi, Proje Hazırlama dersleri kaldırıldı. Spor ve Sanat Dersleri, Spor ve Sanat Eğitimi adında birleştirilerek haftalık üçer saate indirildi.

DİN DERSLERİ EKLENDİ

Ayrıca Anadolu Liseleri seçmeli dersleri arasına Düşünme Eğitimi, Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği, İklim, Çevre ve Yenilikçi Çözümler, Temel Hukuk Bilgisi, Metin Tahlilleri, Kuranı Kerim’in Anlam Dünyası, Türk Düşünce Tarihi, Klasik Ahlak Metinleri, Adabı Muaşeret, Türk Sosyal Hayatında Aile dersleri eklendi.

Öte yandan ortaokul düzeyinde Din, Ahlak ve Değer modülü içerisine Kültür ve Medeniyetimize Yön Verenler ile Ahlak ve Yurttaşlık Eğitimi dersleri eklendi. Ortaokul ders çizelgesinin seçmeli bölümünde bulunan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Görsel Sanatlar, Drama, Zeka Oyunları, Satranç, Halk Kültürü, Düşünme Eğitimi dersleri kaldırıldı.

BAZI ÖĞRETMENLER NORM FAZLASI OLACAK BAZI DERSLERE ÖĞRETMEN BULUNAMAYACAK

Bu değişikliklerle Milli Eğitim Bakanı çağdışı uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Öncelikle ders çizelgelerinde değişiklikler uzun erimli bir planlama ile yapılmalıydı. Okulların açılmasına bir hafta kala yapılan bu değişiklikler öğretmenlerin bir kısmının norm fazlası olmasına sebep olacak. Birçok okulda da yeni eklenen derslere girecek öğretmen bulunamayacak.

TÜM OKULLARIN İMAM HATİP PROGRAMINA YAKLAŞMASI SAĞLANDI

Genel olarak çıkarılan ve eklenen derslere baktığımızda ders çizelgelerinin dinselleştiğini görüyoruz. Başka bir ifade ile tüm okulların imam hatip programına yaklaşması sağlandı. Milli Eğitim Bakanı okullardaki temizlik, güvenlik görevlisi gibi eksiklikleri tamamlamak yerine yine eğitim alanına siyasi ideolojisine göre bir müdahalede bulundu.

Sayın Bakan Ankara-Çankaya’da bile okulların hala küçük onarımları yapılamadı. Ödenek yok, temizlik görevlisi yok, bütçe yok. Okul müdürleri kapı kapı dolaşıp binalarını eğitim öğretime hazırlamaya çalışıyor. Ancak gördüğümüz kadarıyla sizin böyle sorunlarınız bulunmuyor. Bir hafta sonra okullar açılacak, kaç temizlik görevlisi ataması yaptınız? Kaç okula bütçe gönderdiniz?

BAKAN ÇOCUKLARIMIZIN SPOR, SANAT, MÜZİK GİBİ ALANLARDAN DİNİ ALANLARA YÖNLENDİRİLMESİNİ İSTİYOR

Ortaokullardaki seçmeli Satranç, Görsel Sanatlar, Zeka Oyunları dersleri neden kaldırılır? Bunun gerekçesi nedir? Liselerdeki seçmeli Müzik, Görsel Sanatlar, Drama gibi derslerin kaldırılmasının anlamı var mı? Ne yapmak istiyorsunuz? Çocuklarımız sanattan, spordan, müzikten tamamen uzaklaşsın mı istiyorsunuz?

Bunların cevabı sorunun içinde aslında. Milli Eğitim Bakanı çocuklarımızın spor, sanat, müzik gibi alanlardan dini alanlara yönlendirilmesini istiyor. Asfalt bahçeli okullara hapsettiğimiz çocuklarımız biraz daha içine kapansın, sanat, spor, müzik hayatlarından tamamen çıksın istiyor. Uçak düşsün mü istiyorsunuz Sayın Bakan?

Bakanlık koltuğuna oturur oturmaz karma eğitimle, şeriatla ilgili söylemleri ile Yusuf Tekin aslında nasıl bir eğitim anlayışı olduğunu belli etmişti. Eğitimin içeriği, niteliği ile ilgilenmek yerine şahsi politik söylemlerini bu alana empoze etmeye kalktı. Bilimsellikten uzak bir tutum sadece çocuklarımıza zarar verecektir. Ders çizelgelerine alelacele yaptığı bu müdahalede bundan sonraki süreci nasıl yöneteceğini ortaya koydu.

Ortaokullardaki Satranç dersinden ne ister bir Milli Eğitim Bakanı? Sayın bakan size önerimdir Stefan Zweig’in Satranç kitabını okuyunuz. Belki kararınızı gözden geçirirsiniz.