Çocuklar aç, okullar temizlenmiyor! Beyaz önlük bu günahları örter mi?

Öğrencilerin bir öğün yemeğine sadece 9,4 lira…

Ülkemizin çeşitli bölgelerinde okul ziyaretleri yapıyorum. Her okul ziyaretimde çocuklarımızın geleceği için endişem kat be kat artıyor. Bugün sizlere eğitimin niteliğinden değil okulların fiziksel durumundan bahsetmek istiyorum.

Öncelikle okullarımızın içine düştüğü bu şartlarda nitelikli eğitim vermesinin imkansız olduğunu belirtmeliyim.

BİN ÖĞRENCİSİ OLAN OKULDA 1 TEMİZLİK GÖREVLİSİ VAR

Görüştüğüm eğitim yöneticilerinin en çok serzenişte bulunduğu konu temizlik… Neredeyse dönem ortasına geldik hala okullarımızın temizlik görevlisi bulunmuyor. Ankara-Çankaya’da bulunan ve bin öğrencisi olan okulda sadece bir, evet yanlış duymadınız, sadece bir temizlik görevlisi bulunuyor. Okulun tuvaletlerinin ne halde olduğunu anlatmaya bile gerek görmüyorum.

Milli Eğitim Bakanlığı her türlü gereksiz işe para bulurken asli görevi olan temizlik için bütçe ayarlayamıyor.

MİLYARLARCA LİRA BUHARLAŞTI

2010 yılında ‘Fatih Projesi’ dediler, milyarlarca liralık bütçeyi kullanılmayan tabletlere gömdüler…

Taşımadıkları öğrencileri taşıyormuş gibi gösteren firmalara göz yumdular, milyarları buharlaştırdılar…

MEB’in milyarlarını özel okullara destek olarak verdiler. MEB’i yönetenlerin çoğu, devletin okullarındaki eğitime güvenmediği için çocuklarını özel okullara gönderdiler…

Tasarım beceri atölyeleri yaptılar, bazı firmaları zengin ettiler…

Kendi çocuklarımızın okullarını temizleyemediler, MEB’in bütçesinden milyarları Maarif Vakfı üzerinden yurt dışındaki çocukların eğitimine harcadılar…

MEB’in yetişmiş bürokratlarını defalarca değiştirdiler, alanında uzman olan eğitim yöneticilerini Beşevler’deki havuza çektiler, devleti milyarlarca lira zarara uğrattılar…

Öyle ki, AB projeleri kapsamında gelen milyonlarca avro parayı şahsi hesabına aktaran yöneticiye bile sessiz kaldılar…

VAKIFLARA AKTARILAN PARALAR

Okullarını temizleyemeyen MEB’in bütçesinden yandaş vakıf ve derneklere sadece 2022 yılında 4,1 milyar lira bütçe aktardılar…

Toplantılar için milyarlarca lira buldular, okulların temizliğine beş kuruş bulamadılar…

Bazı şirketlerin milyonlarca liralık vergi borcunu sildiler, çocuklarımıza bir şişe su veremediler…

Ejder meyvesi eşliğinde keyif çatanlar, yatılı okullarda okuyan çocuklarımızın üç ana, bir ara öğünü için günlük sadece 37,5 lira bütçeyi uygun gördüler…

Derslikleri kapatıp okul müdürlerine şaşalı odalar yaptılar, kadrolu temizlik görevlisi ataması yapamadılar…

85 bin öğretmeni ücretli çalıştırdılar, kadrolu atama yapamadılar…

BEYAZ ÖNLÜK BUNLARI ÖRTER Mİ?

Ortada acı bir gerçek var iken Mili Eğitim Bakanlığı’nı yönetenler eğitim sisteminin bütün aşamalarının sorunsuz olduğundan dem vuruyorlar. Okullara temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi atayamayan, bir öğün yemek için yatılı öğrencilere sadece 9,4 lira kaynak ayıran, çocuklara bir öğün yemek veremeyen yöneticiler vicdanınız rahat mı?

Tüm bunları yapamayan, okulları vakıf ve derneklerin oyun alanına çeviren, okulöncesi eğitimi dinsel eğitimden ibaret sayan, devletin okullarına güvenmeyip çocuklarını özel okullara gönderen Milli Eğitim’in tüm üst yöneticileri derhal istifa etmelidir.

Ama olsun BEMBEYAZ ÖNLÜK tüm yapılanları örtecektir…