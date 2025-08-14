Yunan Yoğurdu İle Türk Yoğurdu Arasındaki Fark Ne? İkisi de Yoğurt Ama Aynı Değil

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marketlerin süt ürünleri reyonlarında onlarca farklı yoğurt seçeneği bulunuyor. Klasik tam yağlı yoğurttan probiyotikli çeşitlere, laktozsuz seçeneklerden light versiyonlara kadar geniş bir yelpaze tüketicilere sunuluyor. Son yıllarda raflarda sıkça görülen “Greek yogurt” yani Yunan yoğurdu ise merak konusu haline geldi.

İlk bakışta Türk usulü yoğurda oldukça benzeyen Yunan yoğurdu, kıvamı, rengi ve tadıyla neredeyse aynı gibi görünse de besin değeri ve üretim yöntemi açısından önemli farklılıklar taşıyor.

KIVAM VE LEZZETTEKİ FARKIN SIRRI

Türk yoğurdu, sütün canlı bakteri kültürleriyle fermente edilmesiyle üretiliyor ve süzme işlemi yapılmadığı için daha akışkan bir kıvama sahip oluyor. Yunan yoğurdu ise üretim aşamasında süzme işlemi uygulanarak peynir altı suyunun büyük kısmı uzaklaştırılıyor. Bu sayede daha yoğun, kremamsı ve kadifemsi bir yapı elde ediliyor.

Bu süzme işlemi, Yunan yoğurduna hafif ekşimsi bir tat kazandırırken, protein oranını artırıp karbonhidrat miktarını düşürüyor. Böylece iki yoğurt arasındaki fark, sadece damakta değil, besin değerlerinde de kendini gösteriyor.

