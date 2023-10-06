Yozgat'ta zorlu hasat başladı, fabrikalara teslim ediliyor: Tonu bin 855 lira!

Yozgat'ta çiftçilerin şeker pancarı sökümü mesaisi başladı.

Şeker pancarını kanca yardımıyla söken işçiler, bir yandan da yapraklarını ayırarak işlenmeye hazır hale getiriyor.

"VERİMLİ BİR SEZON GEÇİRİYORUZ"

İl genelinde 1 milyon 850 bin ton şeker pancarı üretimi beklediklerini söyleyen Yozgat Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan, "Yeni yılın pancar hasadı eylül ayının sonu itibarıyla başladı. Çiftçilerimiz de tarlalarından pancarı söküp fabrikalara teslim ediyorlar. Yozgat’ta genel anlamda bu yıl 1 milyon 850 bin ton üretim gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Bu pancarlar 3 fabrikamızda işlenecek. Bunun 550 tonu tahminen Yozgat Şeker Fabrikasında işlenecek. Şeker oranlarımız geçen seneye oranla bir polar daha fazla. Bu sene pancar üretiminde verimli bir sezon geçiriyoruz, bahar yağmurlarının pancar verimini artırdığını düşünüyorum" dedi.

"PANCARIN SÖKÜMÜ ZOR OLUYOR"

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden gelen mevsimlik işçilerden Emrah İşlak ise, "Yozgat’a tarım işçisi olarak geldik. Burada şeker pancarı söküyoruz, her sene geliyoruz. Bu sene pancarın verimi çok iyi ancak pancarın sökümü çok zor oluyor, şimdilik elle kanca yardımıyla söküm yapıyoruz. Daha sonra makine ile sökümlere devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ŞEKER PANCARI ALIM FİYATI

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, aylardır beklenen 2023 yılı pancar alım fiyatını, kota tamamlama primi dahil bin 855 lira olarak açıkladı.

ŞEKER PANCARI

Şeker pancarı, dünyanın en önemli şeker kaynaklarından biridir. Dünya şeker üretiminin yaklaşık yüzde 30'u şeker pancarından elde edilmektedir. Şeker pancarı, Avrupa, Rusya, Çin, Hindistan ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olarak yetiştirilmektedir.

Şeker pancarı, kökünde bulunan sakkarozun, pancar suyunu çıkarma ve sakkaroz konsantrasyonunu artırma işlemiyle işlenerek üretilir. Şeker pancarı suyu, sakkarozun kristalleşmesini sağlamak için soğutulur. Kristaller daha sonra süzülerek kurutulur ve beyaz şeker haline gelir.

Şeker pancarı, sofra şekeri, şekerleme, kek ve kurabiye gibi birçok gıda ürününde kullanılan önemli bir bileşendir. Ayrıca, alkollü içecekler, ilaç ve kozmetik gibi diğer ürünlerde de kullanılır.

Kaynak: Gerçek Gündem