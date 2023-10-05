Sarımsağa Para Vermenize Gerek Kalmadı –Bu Teknikle Evde İstediğiniz Kadar Sarımsak Yetiştirin

Sarımsak, dünya mutfağında olduğu gibi Türk mutfağında da çokça tüketilen bir bitkidir. Genellikle yemeklere lezzet katmak için kullanılan sarımsağın birçok sağlık faydası bulunmaktadır. İçeriğinde bulunan allicin bileşiği sayesinde antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri vardır. Ayrıca, kalp sağlığına olumlu etkileri, bağışıklık sistemini güçlendirmesi, kan şekeri ve kolestrol seviyelerini düzenlemesi gibi birçok faydası vardır. Sarımsak, doğal bir antibiyotik olarak da kullanılabilir ve solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkilidir. Ancak, sarımsak tüketirken dikkatli olunması gerekmektedir çünkü aşırı tüketimi bazı kişilerde sindirim sorunlarına neden olabilir.

EVDE SARIMSAK NASIL YETİŞTİRİLİR?

tr.newsner.com sitesinde yer alan bir içerikte; Evde sarımsak yetiştirmenin yöntemi paylaşıldı. Eğer evde sarımsak yetiştirmek istiyorsanız bu tekniği kullanabilirsiniz. İşte bilmeniz gereken o yöntem

Sağlıklı ve lezzetli olmasının yanı sıra evde sarımsak yetiştirmek de son derece basit.

İşte dört adımda evde sarımsak yetiştirmek:

1- Sarımsağın dişlerini ayırın. Dişleri toprağın 5 cm altına gömün.

2- Sarımsakların üzerine suyun ulaşabilmesi için minik ve uzun yollar açın. Sonra güneş görecek bir yere koyun.

3- Suyun sarımsaklara ulaştığından emin olun. Yoksa sarımsaklar çürüyebilir.

4- Sarımsakların sapları çıktığında sapları kesin. Sarımsak büyüyüp kahverengileşince saksıdan alın ve yeni sarımsaklar ekmeye devam edin.

SARIMSAK FAYDALARIYLA ŞAŞIRTIYOR

Dr. David Kraus, BBC News’e “Sarımsağın bolca tüketildiği Akdeniz ve Uzak Doğu ülkelerinde kardiyovasküler hastalıklara çok az rastlanmaktadır” açıklamasında bulundu.

Sinir sistemini güçlendirir



Sık sık sarımsak tüketenler hastalıklardan ve soğuklardan korunurlar. Sinir sistemini güçlendiren sarımsağın soğuk algınlığına iyi geldiği bilimsel olarak kanıtlanmasa da birçok kişinin kanısı bu yöndedir.

Hastalıklarla savaşır



Düzenli bir şekilde sarımsak tüketirseniz kolesterol seviyenizi dengelersiniz. Bir diş sarımsak ezildiğinde veya parçalandığında, sarımsağında içinde bulunan alliin maddesi allicine dönüşür. Allicin de tansiyonunuzu dengeleyerek daha iyi hissetmenizi sağlar.