Çiçeğin hızlı büyümesi sağlıyor. 1 kaşık toprağın dibine serpiştirin ve bekleyin...

Çiçeklerin sağlıklı ve güzel bir şekilde büyümesi için doğal gübre kullanımı oldukça önemlidir. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu besinleri sağlayarak hem büyümelerine destek olur hem de toprağın verimliliğini arttırır. Bu sebeple, çiçeklerinizin dibine serpiştirebileceğiniz doğal gübre karışımı yapmak, bitkilerinizin sağlığı için oldukça faydalıdır.

Doğal gübre karışımı yapmak oldukça kolaydır ve ihtiyacınız olan malzemeler de basittir. Tarifimize göre, çiçek dibine serpiştirilebilecek doğal gübre karışımı şu şekildedir:

Malzemeler:



- 1 ölçü kıymık

- 1 ölçü kuru yaprak

- 1 ölçü çim artığı

- 1 ölçü ahır gübresi

- 1 ölçü tavuk gübresi

Yapılışı:

1. Malzemeleri bir kaba koyun ve iyice karıştırın.

2. Karışımı birkaç gün boyunca güneşte kurumaya bırakın.

3. Kuruduktan sonra karışımı iyice ezin ve toz haline getirin.

4. Hazırladığınız doğal gübre karışımını çiçeklerinizin dibine serpiştirin.

Bu doğal gübre karışımı, bitkilerinizin ihtiyaç duyduğu besinleri sağlayarak hem çiçeklerinizin büyümesini destekler hem de toprağın verimliliğini arttırır. Ayrıca, kimyasal gübreler gibi zararlı maddeler içermediği için çevre dostudur.

Doğal gübre kullanımının faydaları saymakla bitmez. Bitkilerin sağlıklı büyümesinin yanı sıra, toprağın verimliliği de artar ve çiçeklerde oluşan böceklenme sorunu da ortadan yok olur. Doğal gübre karışımı yapmak, bitkilerinizin sağlığı için oldukça faydalıdır. Organik atıkların toprağa karışması sayesinde toprağın verimliliği artar ve bitkileriniz daha sağlıklı bir şekilde büyür. Bu nedenle, çiçeklerinizin sağlığı için doğal gübre kullanımını tüm çiçekçiler önermektedir.

Derleme: Gercekgundem.com, Youtube.com