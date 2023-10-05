269 bin dekar alanda hasadı başladı... 200 TL'den satılacak. Üreten paraya doyacak

Türkiye'nin zeytin üretiminin yüzde 20'sinin gerçekleştirildiği Mersin'in Mut ilçesinde, zeytin hasadı başladı. Her yıl farklı ürünlerin hasadının yapıldığı Mersin'de, zeytinlerin hasadı özellikle önem taşıyor. Bölgenin iklim kuşağına uygunluğu sayesinde birçok tarım ürününün yetiştirildiği Mut ilçesinde, bu sene 269 bin dekardaki 15 milyon adet ağaçtan 130 bin ton zeytin, 10 bin ton ise yağ elde edilmesi bekleniyor.

Mersin, Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir yere sahip. Her ilçesi farklı bir ürünlerle ön plana çıkıyor. Ancak Mut ilçesi, Türkiye'nin zeytin başkenti olarak adlandırılıyor. Zeytin ağaçlarının yoğunluğu ve kalitesi, bölgenin zeytin üretimindeki önemini artırıyor.

Zeytin hasadı, sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor. Toplanan zeytinler, zeytinyağına dönüştürülmek üzere fabrikalara taşınıyor

İhlas Haber Ajansı'nın servis ettiği habere göre; İlçede, bu yıl 269 bin dekar alanda, 130 bin ton zeytin ve 10 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor. Rekoltenin bu yıl geçen yıla göre az olduğu ifade edildi. İlçede 11 zeytin salamura işleme tesisi ile 21 zeytinyağı fabrikasının faaliyette olduğu kaydedildi. Bin 300 yıllık zeytin ağacının bulunduğu ilçede bu yıl ürün az ama fiyatların yüksek olması üreticiyi sevindiriyor. Zeytin fiyatları ise 30 liradan başlayıp 70 liraya kadar alıcı buluyor.

"15 milyon adet ağaçta üretim yapılıyor"



Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, “İlçemiz ülkemizin önemli zeytin üretim alanlarından biridir. Mut ilçemiz yaklaşık 700 bin dekar alanda tarımsal faaliyet yürütmekte. Bunun 269 bin dekar alanında zeytin üretimi yapmaktayız. İlçemizde 15 milyon zeytin ağaç varlığı bulunmaktadır. Bunun yaklaşık 11-12 milyonu meyve veren ağaçlarımızdır. Ürettiğimiz zeytinler 21 adet zeytinyağı fabrikamızda işlenmekte olup 11 adet salamura tesisimizde işlemekte olup gerek iç piyasa gerekse dış piyasaya satışı yapılmaktadır. İlçemizde üretilen zeytinler ilaçsız doğal bir şekilde üretimi yapıldığından tüketicilerimiz tarafından yoğun talepler görmektedir. Mut zeytininden üretilen zeytinyağlarımız gerek peroksit değeri düşük olmasıyla sağlık bileşenlerinin özellikle polifenol miktarının yüksek olmasıyla bir şifa deposudur bir şifa kaynağıdır. Peroksitle ilgili düşüklüğüyle raf ömrü de Mut zeytinyağında diğer bölge zeytinyağlarından daha uzundur” dedi.

“10 bin ton zeytinyağı üretimi tahmin etmekteyiz”

Bayır, sözlerine şöyle devam etti:



“Bu sene zeytinleri üreticilerimizden elek numarasına göre 30 ile 70 lira arasında alımı yapılmaktadır. Zeytinyağı fiyatımızda 180 ile 190 lira litre fiyatıyla iyi bir başlangıç yaptı. İnşallah üreticilerimizin yüzü gülecek bu sezonda şuan ihracatta zaten 110 Dolar ve Euro’nun üzerine çıktı. İç piyasada da 70-80 liradan başlayan zeytinyağı 160-180-200 bandına çıktı. Rekoltenin dünya genelinde ülkemizde biraz düşük olması münasebetiyle de fiyatların önümüzdeki üretim sezonu bitimi münasebetiyle de yükseleceğini tahmin ediyoruz. İlçemizde üretilen zeytinyağlarının asit derecesi genelde 05 ve altında natürel sızma zeytinyağı şeklinde sıfıra yakın asit derecesiyle ülkemizde ön plana çıkmaktadır. Mut ilçemizde 2023 yılı üretim yılı sezonumuzda 130 bin ton zeytin rekoltesi tahmin etmekteyiz. Bu yıl gerek periyodik gerekse iklim şartlarından dolayı önceki yıla göre rekoltemiz biraz düşüktür. Ayrıca 10 bin ton zeytinyağı üretimi tahmin etmekteyiz. İlçemizde üretilen zeytinyağları 21 adet fabrikamızda işlendiği gibi marka değeri olan firmalarımızla gerek Avrupa ülkelerine, Japonya, Birleşik Arap ülkelerine ihracatı yapılmaktadır” diyerek sözlerini bitirdi.



Üretici Bekir Çoban ise “Zeytin üreticisiyim aynı zamanda zeytinyağı üreticisiyim. Bu yıl rekoltemiz geçen yıla nazaran diğer yıllara nazaran daha düşük ama kalite ve lezzette. Yine iyi gözüküyor gayet memnunuz bundan fiyat anlamında da geçen yıldan daha iyi para kazanacağız bu yıl inşallah” dedi.