Yılın Son Süper Ayı Bu Gece! Görsel Şölene Hazır Olun

Yılın üçüncü ve son Süper Ay’ı bu gece gökyüzünde görsel bir şölene dönüşmeye hazırlanıyor. Son günlerde zaten oldukça parlak görünen Ay, Dünya’ya olağan yörüngesine göre daha da yaklaşması sayesinde bu gece en iri ve parlak haline ulaşacak.

AY, DÜNYA’YA EN YAKIN NOKTASINDA

Hertfordshire Üniversitesi’nden astrofizikçi Dr. William Alston, Ay’ın bu gece İngiltere saatiyle 23.14’te tam dolunay evresindeyken Dünya’ya yaklaşık 221.965 mil mesafede olacağını belirtiyor. Bu uzaklık, Ay’ın ortalama 238.855 millik mesafesinin oldukça altında.

Dr. Alston, “Süper Ay, normal dolunaylara kıyasla daha parlak ve daha büyük görünür. Aralık 2025 dolunayı da yılın son Süper Ay’ı olacak ve yakınlığı nedeniyle gözle görülür biçimde daha parlak bir görüntü sunacak” diyerek bu gecenin önemine dikkat çekiyor.

NEDEN DAHA BÜYÜK VE PARLAK?

Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi eliptik olduğu için gezegenimize yakınlaştığı ve uzaklaştığı noktalar bulunuyor. Bu yakın noktaya perigee (yerberi) deniyor. Ay, yerberi konumundayken, normal bir dolunaydan %14 daha büyük, yüzde 30’a kadar daha parlak görünebiliyor.

Bugün Ay, 14.52 GMT itibarıyla ufukta belirmeye başlayacak. Gün batımının hemen ardından büyük ve altın tonlarında bir disk şeklinde yükselmesi, ilerleyen saatlerde renginin parlak beyaza dönmesi bekleniyor.

SEYRETMEK İÇİN ÖZEL EKİPMAN GEREKMEZ

Uzmanlara göre Süper Ay’ı gözlemlemek için hiçbir özel cihaz gerekmiyor. Dürbün veya basit bir teleskop, Ay yüzeyindeki kraterleri ve detayları daha belirgin görmeyi sağlasa da çıplak gözle izlemek için tamamen yeterli.

Her dolunayın Süper Ay olmadığını hatırlatan NASA, yılda genellikle 3–4 Süper Ay görüldüğünü belirtiyor. Bu yılın Süper Ay’ları 7 Ekim, 5 Kasım ve 4 Aralık’ta gerçekleşti. 2026’da da üç Süper Ay bekleniyor; ilki 3 Ocak’ta gökyüzünde olacak.

ARALIK DOLUNAYININ ADI: SOĞUK AY

Yüzyıllardır süregelen geleneklere göre her dolunayın bir ismi bulunuyor. Aralık ayındaki dolunay, yılın en uzun gecelerine ve soğuk havalarına denk geldiği için “Soğuk Ay” olarak adlandırılıyor.

SÜPER AY NEDİR?

Süper Ay, Ay’ın dolunay veya yeni ay evresinin Dünya’ya en yakın konumuna denk geldiğinde ortaya çıkan gök olayıdır. Ay’ın eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya’ya olan uzaklığı sürekli değişir. En uzak ve en yakın noktalar arasındaki fark yaklaşık 45 bin kilometreyi bulur.

Bu yakınlık sırasında gerçekleşen dolunay, gökyüzünde normalden daha büyük ve parlak bir manzara oluşturur. Bu nedenle perigee dolunaylarına “Süper Ay” adı verilir.

