Yere En Çok Bu Halklar Tükürüyor: Dikkat! Rekor Cezası Var

Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, yere tükürme cezalarında ciddi artışlar görülüyor. İspanya’nın Barselona kentinde yere tükürmenin cezası tam 3000 Euro olarak belirlenmiş durumda.

Asya’nın sıkı kurallarıyla bilinen ülkelerinden Singapur’da bu ceza 1000 ABD Doları iken, İsviçre’nin Zürih şehrinde yere tükürmenin bedeli 200 İsviçre Frangı’na kadar çıkıyor. Almanya’da ise ceza şehirden şehire farklılık göstererek 60 Euro’ya kadar varabiliyor.

TEMİZLİKTE LİDER ÜLKELER CEZALARI ARTIRIYOR

Dünyanın en temiz sokaklarına sahip ülkeler arasında yer alan İsviçre, yere tükürme konusunda ciddi önlemler alıyor. Ülke genelinde tükürmenin cezası 100 Frank olmasına rağmen, Zürih’te bu ceza 200 Frank’a kadar yükselmiş durumda. Küçük kasabalarda bile bu yasak uygulanıyor. Örneğin, Uster’de ceza 80 Frank olarak belirlenmiş.

ALMANYA VE İTALYA CEZALARDA BAŞI ÇEKİYOR

Almanya’da yere tükürme farklı şehirlerde farklı miktarlarda cezalandırılıyor. Örneğin Brandenburg’da bu davranışın cezası 20 Euro, Köln’de ise açık alanlarda yere tükürmenin maliyeti 60 Euro’ya kadar çıkabiliyor. İtalya’da ise bazı bölgelerde yere tükürmenin cezası 500 Euro’ya kadar ulaşabiliyor.

ÇİN VE HİNDİSTAN’DA ALIŞKANLIKLA BÜYÜK MÜCADELE

Dünyada yere en çok tüküren toplumlar arasında Çinliler ve Hintliler öne çıkıyor. Bu alışkanlıkla mücadele eden Çin ve Hindistan, son yıllarda farkındalık yaratma çabalarını yoğunlaştırmış durumda. Temiz şehirler için kamu spotları, kampanyalar ve eğitim programları yaygınlaştırılıyor.

TÜRKİYE DE YAPTIRIM UYGULUYOR

Türkiye’de ise Kabahatler Kanunu’na göre kamusal alanlarda yere tüküren kişilere para cezası uygulanabiliyor. Özellikle toplu taşıma araçları ve halka açık mekanlarda bu kurala uymayanlar yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde yere tükürme alışkanlığıyla mücadele devam ederken, cezaların caydırıcılığı her geçen gün daha da artırılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi