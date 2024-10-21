Bu Hafta Burçları Neler Bekliyor? Ünlü Astrolog Uyardı: Güç Savaşlarına Dikkat!

Ünlü astrolog Hande Kazanova, 21 – 27 Ekim haftasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte Hande Kazanova'dan 21 – 27 Ekim Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak ve Balık burcu yorumları…

KOÇ BURCU

Koç ve yükselen Koçlar, iletişimi yüksek haftalardan bir tanesi. Yakın çevrenizden önemli haberler alabilirsiniz ve yakın çevrenizle önemli planlarınız, işleriniz varsa bu hafta bu işlerinizin karşılığını alabilirsiniz. İrtibat halinde olacağınız insanlardan çok şey öğrenecek onlardan öğrendiklerinizi çevrenize anlatacak ve bilgi alışverişinin yüksek olduğu haftalardan bir tanesini yaşayacaksınız. Hafta ortası itibariyle evinize, ailenize, yuvanıza yönelik adımlar devreye girebilir.

Salı günü Güneş’in Plüton’la olan dik açısı ikili ilişkiler ve özel hayatınızda bazı haksızlıklara, sıkıntı ve problemlere maruz kalma ihtimalinizi karşınıza getirebilir. Sevdiğiniz insanla bu dönem birbirinizi anlamakta zorlanabilirsiniz, birbiriniz üzerinde güç gösterileri yapabilirsiniz. Siz yapmasanız bile sevdiğiniz insanın ailesiyle olan ilişkilerinde bu tarz olaylar ön plana çıkabilir. Genel olarak güç çekişmelerinden fikir ayrılıklarından manipülasyondan mümkün olduğunca uzak durun çünkü bir ilişkinin bozulması söz konusu olabilir.

Çarşamba günü Güneş Akrep burcuna geçiyor, önünüzdeki dönem para ile ilgili konular gündeminize yerleşecek. Para ile ilgili konularda neler yapabileceğinizi bulmak, yatırımlarınızı daha da iyi bir noktaya taşımak, kredi başvurusunda bulunmak gibi konular önemli olacak. Cinsellikle ilgili konu ve olaylarla daha ilgili olabilirsiniz. Ayrıca bu dönem hayatı anlamlandırmak, spiritüel konulara daha fazla vakit ayırmak önem kazanacak. Bu dönem tanıştığınız bir insan hayatınızı kökten değiştirebilir. Çarşamba gününden sonra bir ay boyunca kendi özelinize odaklanacaksınız. Para ile ilgili konularda kendinizi ön plana almanız, partnerinizin parasal konularıyla ilgilenmeniz de söz konusu olabilir. Sağlıkla ilgili herhangi bir ciddi sıkıntı ve probleminiz yok.

BOĞA BURCU

Boğa ve yükselen Boğalar, haftaya parayla ilgili konular ön planda olarak giriş yapacaksınız. Bu hafta para ile ilgili beklentiniz varsa, yatırımlarınız konusunda bekledikleriniz varsa bunlarla ilgili konu ve olaylar hafta başında hız kazanacak ve güzel haberler de gelebilir. Hafta ortası itibariyle yakın çevreniz önem kazanırken hafta sonuna doğru evinize, ailenize ve özel hayatınızın bütünlüğüne daha fazla önem verebilirsiniz.

Salı günü Güneş’in Plüton’la bir dik açısı devrede olacak. Bu da beraber çalıştığınız insanlarla aranızda bir güç çekişmesi ya da ilişkinizde bir bozulmayı karşınıza getirebilir. Beraber çalıştığınız bir insanın güç kaybı ya da suistimale uğraması, aradığını bulamaması gibi etkilere karşı da dikkatli olmakta fayda var. İş hayatınızın ve güvenliğinizin önem kazandığı bir hafta olacak ve burada adil olunması gereken konularda eşitliğin adaletin çalışmadığını fark edebilirsiniz.

Çarşamba günü Güneş’in Akrep burcuna geçişiyle özel hayatınıza daha fazla vaktinizi ayırmaya başlıyorsunuz. Diğer insanlarla bir arada oldukça, onlardan onay aldıkça kendinize olan güveniniz yerine gelebilir, daha iyi hissedebilirsiniz ve hayatınızda bir ilişki olması gerektiğini fark edebilirsiniz. Hayatınızda bir insan varsa o insanın düşünceleri, istekleri ya da onun yapacağı planlara göre hayatınızı düzenleme gibi konular devreye girebilir. Ortaklı işleriniz için hareketli bir dönem. İş birliklerine, önemli anlaşmalara sözleşmelere açık olabilirsiniz. Popüler olacaksınız, diğer insanlarla vakit geçirmekten mutluluk duyacaksınız, yalnız kalmak istemeyeceksiniz. Ancak yalnız kalmamak adına insanları manipüle etmemeye özen gösterin. Sezgisel yönlerinizi, kendi istek ve beklentilerinizi karşı tarafa yönlendirme yönünüze dikkat etmeniz gerekebilir çünkü bu konu ilişkilerde sizi zorlayacak. Hem şüpheci yaklaşıyorsunuz hem olay ve durumları kendi isteklerinize göre manipüle edebiliyorsunuz, ilişkilerde buna dikkat edin. Bekarsanız bu dönem ilişki sizi gelip bulacak ve kendinizi iyi hissedeceksiniz.

İKİZLER BURCU

İkizler ve yükselen İkizler kendi istek ve beklentileriniz için önemli haftalardan bir tanesi başlıyor. Hızlı haberler ve olaylarla Pazartesi, Salı günleriniz gerçekten çok hareket geçebilir, hayatın çok hızlı aktığını fark edebilirsiniz.

Salı gününe dikkat etmeniz gerekiyor Güneş’in Plüton’la olan dik açısı özellikle risk içeren işlerinizde problemleri karşınıza getirebilir. Çocuğunuzla ilgili konularda sınırların aşıldığını, çocuğunuzun sözünüzü dinlemediğini ya da onun ilişkinizde bir şeylerin eskisi gibi olmadığını fark edebilirsiniz. Aşk hayatınızda sevdiğiniz insanla olan bağlantılar önem kazanırken bu dönem yönlendirmeden, kıskançlıktan, baskıdan mümkün olduğunca uzak durmanız gerekebilir. Olaylara şüpheli yaklaşacaksınız. Ufak bir sorunla karşılaştığınız zaman karşı tarafı suçlamaya da yatkın olabilirsiniz Salı günü bu etkiye dikkat edin.

Çarşamba günü Güneş’in Akrep burcuna geçmesiyle başkaları için çalışmaktan, üretmekten mutluluk duyacağınız bir döngü başlıyor. Bir ay boyunca kendinizi işinizde gücünüzle göstereceksiniz. Çalışmıyorsanız gündelik hayatın ritmi hızlı akacak. Beraber çalıştığınız insanlara karşı hicivsel ve şüpheyle yaklaşabilirsiniz. Sağlığınızda da başta cinsel organ olmak üzere üriner sistem sıkıntılarına yatkın olabilirsiniz. Boyun, boğaz bölgesi ve şeker intoleranslarına dikkat etmekte fayda olabilir. Cuma günü oldukça etkin bir gün, Cuma günü para ile ilgili konularda güzel haberler cesur adım atacağınız haberler devrede olacak.

YENGEÇ BURCU

Yengeç ve yükselen Yengeçler, isteksiz ve geri planda duracağınız enerjilerle haftanıza giriş yapıyorsunuz. Hafta sonundan gelen etkiyle biraz yorulmuş olabilirsiniz. Bu aralar size anlatılanları etrafınızdaki insanlarla paylaşmamanız ve biraz da dikkatli olmanız gereken bir süreç.

Salı gününe dikkat, Güneş’in Plüton’la olan dik açısı özel hayatınız ve aile ilişkilerinizde sorunları karşınıza getirebilir. Babanızla ilişkiniz bozulabilir, ailede otorite olarak gördüğünüz, sizi gerçekten düşündüğüne ve üzerinizde güç sahibi olduğunu hissettiğiniz bir insandan kaynaklı olabilir, bu aralar elinizi neye atsanız istediğiniz olmuyor gibi hissedebilirsiniz. Evinizde bir aletin bozulma potansiyeli de yüksek. Her şeyden öte insan ilişkilerine dikkat etmeniz gereken haftalardan bir tanesi. Aile büyüklerinizle aranızdaki ilişkileri zorlamayın, inatlaşmayın çünkü her şeye şüpheyle yaklaşmaya meyilli olacaksınız.

Çarşamba günü Güneş’in Akrep burcuna geçişiyle takıntılardan, aile içindeki sıkıntılı durumlardan, adaletsizliklerden uzaklaşıp aşka keyfe yelken açmak istediğinizi fark edeceksiniz. Özel hayatınızda bir insan varsa bütün enerjinizi o insandan alma arzusu artabilir. Çocuğunuzla olan ilişkinizde manipülatif tavırlardan uzak durun çünkü onu yönlendirmek ve kendi beklentilerinize göre davranmasını isteyebilirsiniz. Tutkularınızla hareket edeceksiniz bu tutkular size çok pahalıya mal olmasın. Karşı tarafı da serbest bırakarak şüphe mekanizmasını aza düşürerek hareket etmeye özen gösterin. Cuma günü sosyal ortamlardan gelecek önemli bir iş fırsatı ya da bir haber iş alanında uzun zamandır hayal ettiğiniz bir konuyu karşınıza getirebilir ve bu da sizi çok cesur adımlara itebilir.

ASLAN BURCU

Aslan ve yükselen Aslanlar sosyal çevreniz oldukça hareketli, arkadaşlarınızdan gelecek bir sürü haber var fakat siz uzun uzadıya birilerinin dinlemek derdinde değilsiniz. Daha yüzeysel olduğunuz insanlarla vakit geçirmek size iyi gelebilir. Sosyal çevrenizden gelecek önemli haberler, katılmanız gereken davetler olabilir. Hafta ortası itibariyle kendinize vakit ayırmayı ihmal etmeyeceksiniz. Yalnız kalmak ya da bu dönemde önemli bir işin üzerine düşmek bu iş takibini ele almak önem kazanabilir.

Salı gününe dikkat, Güneş’in Plüton’la dik açısı devreye girecek. İş yaptığınız insanlarla ilişkilerinizde güç çekişmelerine dikkat etmeniz, trafikte herhangi bir insanla çatışmamanız gereken bir hafta olacak. İş yaptığınız insanların işinde problemler görülebilir. Yakın çevreniz, akrabalarınızın hayatında yaşanacak problemlerin size sirayet etmesi söz konusu olabilir. Size yardımcı olan ya da beraber iş yaptığınız insanlarla olan ilişkilerinize dikkat edin krizli durumlar ortaya çıkabilir ya da iş ortamlarınızda bazı adaletsizliklerin eşitsizliklerin olduğunu fark edebilirsiniz. İş ortamında biri haksızlığa uğradığında onun hakkını savunmak isterken kendinizi zor durumlarda bulabilirsiniz.

Çarşamba günü itibariyle Güneş Akrep burcuna geçiyor, evinize, ailenize, yuvanıza daha fazla vaktinizi ayıracağınız bir döngüye merhaba diyorsunuz. Bir ay boyunca evinizde olmak, misafir ağırlamak ya da evinizin ihtiyaçları doğrultusunda harekete geçmek önemli olurken emlak alım satım kiralama yer değişikliği yapma gibi etkiler devreye girebilir. Babanızın konu ve olayları, aile büyüklerinizle bir araya gelme, ailede çözülmesi gerekenleri ele alma sizin için önemli olabilir. Cuma günü çok keyifli geri plandan yürüttüğünüz her tür işinizde güzel haberler devreye girebilir, güzel bir haber ve bir şans fırsatı kapınızı çalabilir.

BAŞAK BURCU

Başak ve yükselen Başaklar, kariyer fırsatları bu hafta yüzünüzü güldürecek. Burada güzel fırsatlar elde edebilirsiniz ama bu dönem birden fazla işle uğraşıyorsanız işlerin derinine gitmekten ziyade kısa vadeli ve sizi kısa kısa besleyecek işlerin peşinde gitmeye ihtiyacınız var. Çarşamba gününden sonraki dönem sosyal ihtiyaçlarınıza daha fazla vakit ayıracağınız bir zaman dilimi olabilir. Gelecek planlarınızı hızlandırabilir, çocuğunuzun hayatı ile ilgili konuları ele alabilirsiniz. Lansman, organizasyon gibi etkinlikleriniz varsa Çarşamba gününden sonraki dönemi çok daha rahat kullanabilirsiniz.

Salı günü Güneş’in Plüton’la dik açısı devreye girecek. Parayla ilgili konularda dikkatli olmanız gerekiyor bu dönem maddi konularda adaletsizliklerle karşılaşabilirsiniz. Kendinizden daha çok toplum için bir şeyler yapma arzunuz yüksekse bu aralar karşılaştığınız olaylara vereceğiniz tepkiler yüksek olacak. Para ile ilgili konularda anlaşmazlıklar devreye girebilir. Beraber iş yaptığınız insanlarla parasal konularda çekişmelerden uzak durun. Bu dönem çocuğunuzun harcamalarının hızlandığını fark edebilirsiniz ve ilişkiniz gerilebilir. Aşk hayatınıza, çocuğunuzla ilişkilere, borsada spekülatif ve riskli işlere bu hafta dikkat edin.

Çarşamba günü Güneş’in Akrep burcuna geçmesiyle iletişimsel işleriniz hızlanıyor. Dijital platformlar başta olmak üzere her tür online satış, alım satım, ticaret ithalat ihracat gibi işler ya da eğitimle ilgili konular, radyo, televizyon iletişim odaklı her iş önem kazanacak. Akrabalarınızla daha fazla vakit geçirecek, onlarla bir arada olmaktan mutluluk duyacaksınız. Bu dönem yakın çevre ve akrabalarınızdan bir insan önemli bir sırrı saklamanızı isteyebilir Cuma günü güzel bir gün, uzak yerlerden gelecek güzel haberlerle gelecek planlarınızı hızlandırabilirsiniz.

TERAZİ BURCU

Terazi ve yükselen Teraziler, haftaya uzak yerlerden gelecek önemli haberlerle giriş yapıyorsunuz. Daha az tanıdığınız insanlarla da bu hafta başında daha fazla bir arada olacaksınız. Ticari faaliyetlerinizin hız kazanacağı haftalardan bir tanesi. Çarşamba gününden sonra göz önünde olacaksınız, kariyeriniz ve mesleğinizle ilgili konular önem kazanacak. Hafta sonu da gayet hareketli, arkadaş ortamlarınızda vakit geçirmeye yatkın olabilirsiniz. Pazar günü ancak dinlenmeye vakit bulacaksınız ama bu hafta bu hızlılık içerisinde gayet de keyifli etkiler de taşıyacak.

Salı gününe dikkat, Güneş’in Plüton’la dik açısı devrede. Ev, aile ve yuva alanlarınızda bazı sorunlar ortaya çıkabilir. Evinizde bir eşyanız bozulabilir, ebeveynlerinizle aranızdaki ilişki bir güç çekişmesinden kaynaklı bir çıkmaza girebilir. Babanızla bu dönem çok fazla kavga etmeyin, birbirinizin kalbini kırmayın Büyükseniz ebeveynlerinizle olan ilişkilerinize dikkat edin ama küçükseniz bu dönem aile büyüklerinizin kendi hayatınızı yaşamanıza engel olduklarına. Ailevi koşullarda evinizle ilgili konularda dikkatli olun. Evde sakarlıklar, kazalar, bozulan eşyalar gibi etkiler devrede olabilir. Adaletsizliklere karşı çok çabuk tepki veriyorsunuz.

Çarşamba günü Güneş’in Akrep burcuna geçişiyle biraz daha rahatlıyorsunuz, hayatınızla ilgili vermiş olduğunuz kararların sonuçlarını ve yansımalarını alacaksınız Çarşamba gününden sonra. Para ile ilgili konular ön plana geçiyor. Adım attığınız ve gerçekleştirdiğiniz işlerinizin karşılığını almak önem kazanacak, yatırımlarınıza daha fazla yer vermek isteyeceksiniz. Spiritüel alanlara, iyileşmek ve şifalanmakla ilgili konulara harcamalarınız hızlanabilir ama bu dönemde kazançlarınızı artırmanın yolunu bulacaksınız. Madenler, değerli metaller, altın gümüş ve başta Bitcoin olmak üzere bu tarz yatırımlar bu dönem sizi destekliyor. Cuma gününü iyi değerlendirin işle ilgili konularda parasal güzel bir gelişme ya da sonuç karşınıza gelecek.

AKREP BURCU

Akrep ve yükselen Akrepler, para ile ilgili konularla haftanıza giriş yapıyorsunuz. Ufak tefek parasal işleriniz varsa Pazartesi bu işlerinizi halledebilirsiniz. Önce bir para gelecek sonra ne yapmanız gerektiğine karar verip Pazartesi ve Salı günlerine zamanınızı bölerek harekete geçeceksiniz. Çarşamba günü itibariyle daha seyahatler, uzak yerlerden gelecek haberler, tanımadığınız insanlarla geçirilecek vakitler önem kazanıyor. Bir şeyleri öğrenmekten insanlarla paylaşmaktan mutluluk duyabilirsiniz.

Salı günü dikkat edin. Güneş’in Plüton’la dik açısı yakın çevre ve akrabalarınızın hayatında önemli olayları karşınıza getirebilir ya da iletişim halinde olduğunuz insanlarla ciddi anlamda sınanabilirsiniz. Fikirsel olarak çok çabuk tepkiler verebilirsiniz. Çekişmeler, yönlendirmeler, manipülasyon isteğiniz devrede olacak. Bir şeylerin doğru olmadığını düşünüyorsanız bu mekanizmayı kim bozuyorsa onunla bu hafta yüzleşebilirsiniz ya da aklınızdan geçenleri bu insana söyleyebilirsiniz. Böyle bir durumda kalırsanız da olayları çok fazla büyütmeyin.

Çarşamba günü Güneş’in Akrep burcuna geçişiyle daha rahat nefes alacak, kendinize olan güveninizin yerine gelecek. Bir ay boyunca ne yapmak istiyorsanız bununla ilgi harekete geçebilirsiniz. 1 Kasım’da bir Yeni ay var, 1 Kasım’ı bekleyin bir haftadan sonra 23 Kasım’a kadarki dönem harekete geçme enerjisinin en kuvvetli hissedeceğiniz dönemlerden bir tanesi olacak. Cuma günü çok keyifli, sevdiğiniz insanla yapılacak bir plan devreye girerken bir seyahat ya da gelecekle ilgili bir seyahatle ilgili önemli adımlar atılabilir. Şansınız yükseliyor güzel değerlendirin.

YAY BURCU

Yay ve yükselen Yaylar, ikili ilişkiler ve özel hayatınız bu hafta çok önemli. Sevdiğinizden bolca haberler alacaksınız. Evliyseniz sevdiğinizle aynı yerde yaşıyorsanız onunla daha fazla vakit geçireceksiniz. Hayatınızda bir insan yoksa da birinin hayatınızda olması için elinizden geleni yapabilirsiniz. Hafta ortası itibariyle parasal konular önem kazanıyor. Ödemeler öne çıkabilir. Başvurduğunuz kredi varsa bir yerden bir borç almayı düşünüyorsanız bununla ilgili konular önem kazanabilir.

Salı gününe dikkat edin Güneş’in Plüton’la bir dik açısı devrede olacak. Bu da para ile ilgili işlerde sıkıntı ve problemleri karşınıza getirecek. Arkadaşlarınızın uğrayacağı bir haksızlık ya da yaşayacağı bir olay onunla ilişkinizi daha da kuvvetlendirebilir. Tam tersi bir arkadaşınızla para ile ilgili bir konu yüzünden birbirinize girme potansiyeliniz var. Maddi konularda çıkarcı, yönlendirici, manipülatif olmaktan uzak durun. Arkadaşlarınızla parasal işlerinizde zaman zaman sıkıntı ve problemler oluşabilir ya da arkadaşlarınızın hayatında yaşadığı bir haksızlığa içerleyebilirsiniz.

Çarşamba günü itibariyle Güneş Akrep burcuna geçiyor. Geri planda duracağını bir döngüye giriyorsunuz. Bu dönem kendi halinizde olmak, düşünmek, hesap kitap yapmak, geçmişi ve önünüzdeki dönemi değerlendirmek, işinizi, ilişkilerinizi analiz etmek gibi düşünceleri kendinize yöneltmekten mutluluk duyacağınız, pilinizi şarj etmekten de sıkılmayacağınız bir sürece giriş yapacaksınız. Bu dönemde önemli sırlarınızı kimseyle paylaşmamanız çok daha doğru olabilir. Cuma günü uzun zamandır beklediğiniz parayla ilgili bir iş hallolabilir ve cebinize bir para girebilir.

OĞLAK BURCU

Oğlak ve yükselen Oğlaklar, çalışma hayatınız gündelik hayatın ritmi ve sağlıkla ilgili konular ön planda olarak haftanıza giriş yapıyorsunuz. Çalışmayla alakalı planlarınızı bu hafta harekete geçirebilirsiniz. Hafta ortası ile beraber özel hayatınıza daha fazla vaktinizi ayıracaksınız. Hafta sonuna doğruysa harcamalarınız önem kazanabilir ve hızlanabilir. Parayla ilgili bir işinizi Perşembe ve Cuma halletmek durumunda kalabilirsiniz.

Salı gününe dikkat edin, Güneş’in Plüton’la dik açısı iş ortamlarınızda önemli bir konuyu çıkmaza sokabilir. Bir işiniz bozulabilir ya da beklediğiniz sonucu alamayabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızla aranızdaki ilişkilerde para söz konusu olabilir. Göz önünde olacağınız ortamlarda bir haksızlığa uğrama, suistimal edilme ya da adaletsizlikle karşılaşma gibi durumlara göstereceğiniz tepkiler de yüksek olabilir. Bu dönem olayları ve durumları kontrol edemeyeceksiniz. Bu yüzden de şartlara ve koşullara ayak uydurmak aklınızın bir köşesinde bulunsun, dikine hareket ettiğiniz müddetçe olay ve durumları daha işin içerisinden çıkılamaz hale getirebilirsiniz. Bu dönem aile büyükleriyle olan ilişkilerinize de ekstra dikkat etmeniz gerekecek.

Güneş’in Akrep burcuna geçişi, Çarşamba gününden sonra sosyal çevre ve arkadaşlık alanlarınızda daha fazla vakit geçireceğinizi gösteriyor. Gelecek planlarınız hızlanıyor ve bu planlarınızı tam da bu dönemde doğru insanlarla bir araya gelerek doğru yerlerde bulunarak doğru bir şekilde yapabilirsiniz. İşte bütün bunları yapabileceğiniz ve uyarlayabileceğiniz bir döngü içerisine gireceksiniz. Arkadaşlarınızla bir araya gelmek de önemli olacak. Cuma gününü iyi değerlendirin sevdiğiniz insana vakit ayırmanız gerekebilir zaten hafta içerisinde çok fazla kendinize vakit ayırmanız hafta sonunda sevdiğinizle daha fazla vakit geçirmeniz gerektiğinin altını çizecek.

KOVA BURCU

Kova ve yükselen Kovalar, bu hafta keyifli etkilerle başlıyor. Kendi isteklerinizi ön planda tutarak, çocuğunuzla ilgilenerek özel hayatınızdaki insanla vakit geçirerek haftanıza giriş yapıyorsunuz. Hayatınızda bir insan yoksa da biriyle tanışma potansiyeliniz yüksek. Salı gününe dikkat edin, Güneş’in Plüton’la dik açısı devrede olacak bu da seyahatlerde uzak yerlerde güç çekişmelerinin, insanlarla olan ilişkinizde egolara ya da tartışmalı durum ve olaylara karşı dikkat etmeniz gerektiğinin altını çiziyor. Bu dönem yolculuk yapıyorsanız dikkatli olmakta fayda var çünkü diğer insanlara karşı çok çabuk tepki verebilir var olan iyi bir ilişkiyi bozma noktasına getirebilirsiniz. Sosyal medyayı kullanıyorsanız yazdıklarınıza çizdiklerinize dikkat edin.

Çarşamba günü Güneş’in Akrep burcuna geçişiyle bir ay boyunca insanlar sizi konuşacak. Kariyerinizde güçlü yönlerinizi ön plana çıkarttığınız doğru bir şekilde hareket ettiğiniz bir döngü içine giriyorsunuz. Üstlerinizle bu dönemde bolca bir araya gelebilir onlara kendinizi ispat edebilir onlardan beklentilerinizi dile getirmek için harekete geçebilirsiniz. Annenizle vakit geçirmek, onunla aranızdaki bağlantıyı kuvvetlendirmek için güzel ve keyifli bir süreç olabilir. İşle ilgili beklentileriniz varsa güzel şans ve fırsatların karşınıza geldiğini göreceksiniz, bu anlamda Cuma gününü iyi değerlendirin. Beraber çalıştığınız bir insanın işle ilgili konularda size çok büyük bir fırsatı pasladığını görme potansiyeliniz var. Evinizle ilgili konularda yapılması gerekenler Cuma günü çok daha rahat bir şekilde akabilir. Hafta sonu harcamalarınız önemli görünüyor Cumartesi günü bolca gezecek ama Pazar günü biraz daha harcamalarınıza odaklanacaksınız.

BALIK BURCU

Balık ve yükselen Balıklar, haftanız ev, aile ve yuva ile ilgili konularla başlayacak. Pazartesi ve Salı günleri evinizde vakit geçirmek sizin için önemli olabilir. Çarşamba günü ile beraber iki gün boyunca aşka, keyfe, mutluluğa hayatınızda daha fazla yer vereceksiniz. Daha derinden sevmek, sevdiğiniz insanla bu ara bazı konularda anlaşamıyorsanız bunu gidermek üzere harekete geçebilirsiniz.

Salı günü Güneş’in Plüton’la dik açısı devrede olacak bu da para ile ilgili işlerde dikkat etmeniz gerektiğinin altını çiziyor. Çok güçlü, otoriter bir arkadaşınızın üzerinizde kurduğu baskı, parasal konularda çekişmeler yaşamanıza ya da parayla ilgili bir konuda yanılgıya düşmenize gibi etkileri devreye koyabilir. Bu dönemde parasal konularda iş yaptığınız insanlarla güç çekişmelerinde bulunmayın, manipülasyondan ve çıkarcılıktan mümkün olduğunca uzak durun. Para ile ilgili konularda adaletsizlikler olduğunu size eşit davranılmadığını, işten beklediğiniz paralarda problemler yaşadığınızı fark edebilirsiniz. Bu aralar para ile ilgili konularda dikkatli adımlar atmanız gerekiyor. Tutkuyla yaklaştığınız konularda arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde kıskançlık, baskı, yönlendirme gibi etkilere karşı da dikkat edin çünkü çok sevdiğiniz bir arkadaşınızın üzerinizde güç kurma etkisi devrede olacak. Bunu fark ettikten sonra da hayata bakış açınız değişecek.

Çarşamba günü Güneş’in Akrep burcuna geçişiyle seyahatleriniz önem kazanıyor. Yurt dışı bağlantılı işler, eğitimle ilgili konular, ticari faaliyetler, hukuki alanda atılması gereken önemli adımlar bir ay boyunca gündeminizde olacak. Öğrenciyseniz eğitim hayatınıza daha fazla kendinizi verebilirsiniz, seyahatleriniz hızlanabilir. Başka bir yere gitmek başka bir ülkeyi ziyaret etmek ya da önem kazanabilir. Evliyseniz eşinizin akrabalarıyla bu dönem daha fazla haşır neşir olabilirsiniz. Geleceğe yönelik önemli işlerinizin hızlandığını görebilirsiniz. Hukuki konular ve davalarla ilgili süreç de bu dönemde söz konusu olabilir. Cuma günü özel hayatınızda sevdiğiniz insanla yapacağınız kısa vadeli planlar gününüze renk katabilir ve hafta sonunu çok daha rahat geçirmenizi sağlayabilir. Hafta sonu sevdiğinizle baş başa olmak önem kazanacak özellikle Pazar gününü iyi değerlendirin.