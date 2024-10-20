Kara Yollarında Son Durum: Bu Güzergahlarda Çalışmalar Devam Edecek

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Otogar Kavşağı kesimi 2-6. kilometrelerinde her iki istikamette yapılan montaj çalışması nedeniyle 23.00-05.00 saatlerinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Doğu ile Bolu-Batı kavşakları İstanbul istikameti, üstyapı onarım çalışması sebebiyle trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Babaeski–Lüleburgaz kavşakları 83. ve 87. kilometrelerindeki üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla trafik, Edirne istikametinde kesimler halinde şerit daraltması yapılarak diğer şeritlerden devam ediyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İstanbul-Kırıkkale istikameti Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor. Bu sebeple sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.

TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları kesimi 5-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle bant aktarımı yapılarak ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 34-40. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Malatya yolunun 45-46. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları nedeniyle Kayseri istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 36-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Bilecik yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerindeki fiber optik kablo döşeme çalışması nedeniyle 07.00-19.00 saatlerinde Trabzon-Maçka istikametinde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Söğüt-Korkuteli yolunun 11-33. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kaynak: AA