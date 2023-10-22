Yapay zeka destekli yeme-içme asistanı, bütçeye uygun lokasyonları sunuyor

Yapay zeka teknolojisi, şimdi de seyahat tutkunlarının sorunlarının çözülmesi için araç oldu. Seyahatseverlerin kritik bir ihtiyacı olan yeme-içme alternatiflerini keşfetmek, yapay zeka ile daha kolay ve pratik bir deneyime dönüştürüldü. Yapay zeka destekli dijital yeme-içme asistanı AraGez, tahmini tutar üzerinden hesaplama yaparak seyahatseverlere kendi bütçelerine göre, bulundukları veya seçtikleri bölgede restoran alternatifleri öneriyor.

“Yapay zeka destekli asistanımız seyahatseverlerin hizmetinde”

Yapay zeka, bilgisayarlar veya bilgisayar kontrollü makinelerin, genellikle insan benzeri düşünme yetenekleri kullanarak verilen görevleri daha fazla veriyle daha hızlı bir şekilde yerine getirebilme yeteneğini ifade ediyor. Problem çözme, öğrenme, dil işleme, görüntü tanıma ve birçok farklı alanda değerlendirilen yapay zeka teknolojisi, sesli asistanlar, dil çevirileri, öneri sistemleri, navigasyon, sosyal güvenlik, sağlık hizmetleri, e-ticaret ve yardımcı robot uygulamalarıyla günlük hayatımızda giderek daha fazla yer kaplıyor.

“Türkiye’nin ilk yapay zeka destekli yeme-içme ve seyahat asistanımızın en önemli özelliği kullanıcılara kişiselleştirilmiş restoran önerileri sunması” diyen AraGez CEO’su Mustafa Aydın, “AraGez, seyahatseverlerin güvenli ve bütçe dostu seyahat deneyimleri yaşamalarını sağlamak için özel olarak tasarlandı. Her kullanıcı, indirdiği mobil uygulama üzerinden kendi beklentileri ve bütçesi doğrultusunda en iyi seçeneklere ulaşabiliyor. Yapay zeka destekli yazılım, kullanıcıların tercihlerini ve seyahat tarzlarını öğrenerek onlara en uygun güzergahları ve aktiviteleri sunuyor. Şu an Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy, Bakırköy ve Üsküdar gibi İstanbul'un popüler bölgelerinde hizmet veriyoruz. Çok yakında daha fazla lokasyonda seyahatseverlere eşlik edeceğiz. Yapay zeka teknolojisinden faydalanarak tüketicilere kişiselleştirilmiş öneriler sunup seyahat deneyimini kusursuzlaştırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“QR menü ile yeme-içme deneyimini güvenli ve hızlı hale getiriyoruz”

AraGez’in sadece seyahatseverlere değil, aynı zamanda yeme-içme sektörüne de katkıda bulunduğunu belirten AraGez CEO’su Mustafa Aydın,“AraGez, yeme-içme sektörünün ihtiyaçlarına cevap vermek için QR menü hizmetini geliştirdi. Müşterilerin akıllı telefonlarından masada bulunan karekodu okutarak görüntüleyebilecekleri dijital menü anlamına gelen QR Menü özelliğini kullanarak menülerini oluşturan işletmeler, daha iyi hizmet sunabiliyorlar. QR menü, müşterilerin temassız bir şekilde menüye erişmesini, sipariş vermesini ve ödeme yapmasını sağlıyor. Böylece, yeme-içme deneyimi hem müşteriler hem de işletmeler için daha güvenli, hızlı ve pratik hale geliyor. Ayrıca, Aragez’in sunduğu tahmini tutar özelliği sayesinde, müşteriler yemek siparişi vermeden önce ne kadar ödeyeceklerini görebiliyorlar. Bu da hem müşteri memnuniyetini hem de işletme verimliliğini artırıyor.”