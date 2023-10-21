Ağrı'da salça yapımı başladı, kış boyu tüketiliyor: Lezzeti ve dayanıklılığıyla mutfakların vazgeçilmezi!

Ağrı’da kadınlar, devam eden kış hazırlıkları kapsamında salça mesaisine başladı.

Salça yapımı öncesi kadınlar, kendi bahçelerine ektikleri domatesleri bostandan toplayıp ilk olarak domatesi doğrayıp tuzlayarak çuvalladıktan sonra en az 3 gün bekletiyor.

3-4 SAAT PİŞİRİLİYOR

Daha sonra kabuğu ve çekirdeğinden ayrılıp püre haline getirilen domates, sadece tuz ilave edilerek 3-4 saat pişirilerek salça haline getiriliyor. Hazırlanan salçalar cam kavanozlara konularak kış boyu tüketiliyor.

"DAHA LEZZETLİ OLUYOR"

Şükran Doğan, salça yapılacak domatesleri çekirdek ve kabuğundan ayırma işini eskiden beri elde yaptıklarını, ve daha sağlıklı daha lezzetli olduğunu söyledi.

"ELLE SÜZGEÇTEN GEÇİRİYORUZ"

Doğan, kendi bostanlarından topladıkları domatesi ilk olarak doğrayıp tuzlayarak üç gün kadar hem suyunun süzülmesi hem de ekşimesi için çuvallarda beklettiklerini belirterek; "Daha sonra ise bu domatesleri elle süzgeçten geçirerek püre haline getirdik. yaklaşık 3 - 4 saat kaynatıyoruz. Yavaş yavaş dibini tutturmadan kaynatıyoruz. Kışlığımızı şimdiden hazırlamaya başladık" dedi.

"100 KİLO DOMATESTEN 20 KİLO SALÇA ÇIKIYOR"

100 kilo domatesten yaklaşık 20 kilo salça elde ettiklerini anlatan Şükran Doğan, "Elimiz ile yaptığımız daha güzel oluyor. Her şeyini kendimiz yaptığımız için daha güvenli. Tertemiz kilerimize koyup çekinmeden yiyebiliyoruz" diye konuştu.

DOMATES SALÇASI

Domates salçası, domateslerin kabuk, tohum ve çekirdekleri çıkarıldıktan sonra kaynatılmasıyla elde edilen bir gıda maddesidir. Domates salçası, Türk mutfağında önemli bir yere sahiptir ve birçok yemeğin yapımında kullanılır.

Domates salçası, domateslerin yanı sıra tuz ve baharatlardan da yapılır. Domates salçasının ana maddesi domates olduğu için, domates salçasının besin değeri domatesin besin değerine benzer. Domates salçası, C vitamini, A vitamini, potasyum ve lif bakımından zengin bir gıdadır.

Domates salçası, birçok faydası olan sağlıklı bir gıdadır.

Domates salçasının faydaları şunlardır:

* Kanser riskini azaltmaya yardımcı olur: Domates salçasında bulunan likopen, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını engellemeye yardımcı olur,

* Bağışıklık sistemini güçlendirir: Domates salçasında bulunan C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

* Kalp sağlığını korur: Domates salçasında bulunan potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

* Sindirimi düzenler: Domates salçasında bulunan lif, sindirim sistemini düzenler,

* Kilo vermeye yardımcı olur: Domates salçası, kalorisi düşük bir gıdadır.

Domates salçası, birçok farklı şekilde tüketilebilir. Domates salçası, çorbalarda, soslarda, yemeklerde ve salatalarda kullanılabilir. Domates salçası, ayrıca kahvaltıda da tüketilebilir.

Domates salçası, güneş altında kurutularak veya kaynatılarak yapılır. Güneş altında kurutulan domates salçası, daha doğal ve daha sağlıklıdır. Ancak, güneş altında kurutulan domates salçası, kaynatılarak yapılan domates salçasına göre daha uzun süre saklanmaz.

Domates salçası, saklanırken kapalı bir kapta ve serin bir yerde muhafaza edilmelidir. Domates salçası, buzdolabında da saklanabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem