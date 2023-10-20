Denizli'de hasadı başladı, has aroması ve lezzeti sayesinde büyük talep görüyor: Kilosu 15 TL!

Binlerce dönüm ekili alanıyla Türkiye'nin cennet hurması ihracatının yüzde 80’lik kısmını karşılayan Denizli'nin Honaz ilçesinde hasat heyecanı başladı. Bölgeye has aroması ve lezzeti sayesinde büyük talep gören cennet hurmasının kilosu 15 TL'den alıcı buluyor.

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Denizli'de hasadı başladı, has aroması ve lezzeti sayesinde büyük talep görüyor: Kilosu 15 TL!

Denizli'de üretim alanları her geçen gün artan cennet hurmasında hasat sezonu başladı.

Tam olarak olgunlaşmamış cennet hurmalarını ağaç dallarından tek tek toplayan üreticiler, mevsimlik tarım işçilerinin yardımıyla 1 yıldır emek verdikleri ürünlerini kasalara diziyor. Kasalara doldurulan hurmaların bir bölümü yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tüketicilere arz edilirken, ürünün bir bölümü ise sevilerek tüketilen kuru hurma elde etmek için evlere getirilerek işleniyor.

KİLOSU 15 TL

Yaş ve kuru olmak üzere iki çeşitten oluşan cennet hurmasının Denizli’deki üretim alanları ise her yıl gittikçe artıyor. Hurmanın en çok yaygın olduğu yerler arasında Honaz, Sarayköy, Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri yer alıyor. Genellikle yaş ve kuru olarak tüketilen hurmanın kilogramı yaş olarak 10 ila 15 TL civarında iken, kurutulduğu zaman ise değeri yaşından 10 kat daha yüksek fiyatlara alıcı bulabiliyor.

Denizli'de hasadı başladı, has aroması ve lezzeti sayesinde büyük talep görüyor: Kilosu 15 TL! - Resim : 1

CENNET HURMASI

Cennet hurması (Diospyros kaki), ılıman iklimlerde yetişen bir meyvedir. Japonya'ya özgüdür ve dünyanın birçok yerinde yetiştirilmektedir. Cennet hurması, turuncu veya kırmızı renkte, yuvarlak veya oval bir meyvedir. Olgunlaştıkça yumuşak ve tatlı bir tada sahip olur.

Cennet hurması, C vitamini, potasyum ve lif bakımından zengindir. Ayrıca, antioksidanlar içerir.

Cennet hurmasının aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi sağlık yararı olduğu düşünülmektedir:

-Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,
-Soğuk algınlığı ve grip gibi kış hastalıklarını önlemeye yardımcı olur,
-Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir,
-Diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilir,
-Kalp sağlığını destekler,
-Cilt sağlığını iyileştirir.

Cennet hurması, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Çiğ olarak yenebilir, salatalara, atıştırmalıklara, yemeklerde ve tatlılara kullanılabilir. Ayrıca, cennet hurması suyu da sıklıkla tüketilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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