Pazar tezgahlarında yerini aldı, kış aylarının vazgeçilmezi: Vitamin yönünden zengin!

Eskişehir’de pazarcı esnafı bu kış döneminde mandalinanın tezgahlarda bol görüleceğini belirterek, vitamin yönünden zengin olan mandalinaya ilginin arttığını söyledi.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde kurulan pazarda ise mandalinanın kilosunun bazı tezgahta 20 lira, bazıların da ise 40 liradan satıldığı görüldü.

"VİTAMİN YÖNÜNDEN ZENGİN"

Mandalina satıcısı Fahrettin Basargeçer, bu yıl mandalina yönünde pazar tezgâhlarının zengin olduğunu belirtti. Pazarcı Basargeçer, doktorların grip, nezle gibi hastalıklara karşı vatandaşlara C vitamini kullanma tavsiyesinde bulunmalarının ardından pazarda mandalina satışlarının artmasını beklediklerini dile getirerek, "Bu aylarda insanlar çok hasta oluyor. Mandalina şu an rağbet gören meyvelerden. Doktorlar c vitamini yönünden mandalinanın zengin olduğunu söylüyorlar. Vücut direncinin yüksek olması için Özellikle grip, nezle gibi hastalıklara iyi geliyor. Bu sene mandalina bol olacak gibi görünüyor. Satışlarımızın artmasını umuyoruz. Vatandaşlar kış mevsiminde pazarlarda mandalina sıkıntısı çekmeyecek" diye konuştu.

MANDALİNA

Mandalinalar, C vitamini, B vitamini ve potasyum gibi besinler açısından zengindir. Ayrıca, antioksidanlar içerirler.

Mandalinaların aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi sağlık yararı olduğu düşünülmektedir:

- Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

- Soğuk algınlığı ve grip gibi kış hastalıklarını önlemeye yardımcı olur,

- Cilt sağlığını iyileştirir,

- Kalp sağlığını destekler,

- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Kilo kontrolünü destekler.

Mandalinalar, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Çiğ olarak yenebilir, salatalara, atıştırmalıklara, yemeklerde ve tatlılara kullanılabilir. Ayrıca, mandalina suyu da sıklıkla tüketilir.

