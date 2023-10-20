Pazar sıkıntısı yok, Kırklareli'nde hasadı başladı: Beyin sağlını destekliyor, hafızayı ve öğrenmeyi iyileştiriyor!

Kırklareli'nin dikim alanları her geçen gün artan ve ekonomik anlamda oldukça önemli bir yere sahip olan ceviz bahçelerinde hasat dönemi başladı. Pazar sıkıntısı olmayan ve faydaları saymakla bitmeyen ceviz, hafızayı ve öğrenmeyi iyileştirmeye yardımcı oluyor.

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Pazar sıkıntısı yok, Kırklareli'nde hasadı başladı: Beyin sağlını destekliyor, hafızayı ve öğrenmeyi iyileştiriyor!

Kırklareli'nde ceviz bahçelerindeki hasat çalışmaları devam ediyor.

Ekonomik anlamda oldukça önemli bir yere sahip olan ceviz, silkelenerek ağaç dibine dökülerek, kadın çalışanlar tarafından bin bir emekle toplanıyor.

"SATIŞI KOLAY"

Hasadı yapılan ceviz bahçesinin sahibi Erhan Kuşoğlu, ilçenin büyük iç pazar alanlarına yakın olmasının ürün satış sürecini kolaylaştırdığını belirtti.

Pazar sıkıntısı yok, Kırklareli'nde hasadı başladı: Beyin sağlını destekliyor, hafızayı ve öğrenmeyi iyileştiriyor! - Resim : 1

CEVİZ

Ceviz, Juglans cinsine ait bir ağaçta yetişen bir kuruyemiştir. Ceviz, dünya çapında yetiştirilen bir ağaçtır, ancak ana üretim bölgeleri Çin, İran, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'dir. Ceviz ağacı, yaprak döken bir ağaçtır ve 100 yıla kadar yaşayabilir.

Ceviz, besin değeri yüksek bir kuruyemiştir. Protein, lif, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller bakımından zengindir. Ceviz, özellikle omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığı, beyin sağlığı ve genel sağlığı için önemlidir.

Cevizin faydaları şunlardır:

- Kalp sağlığını destekler: Cevizdeki omega-3 yağ asitleri, kan basıncını düşürmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilir,

- Beyin sağlığını destekler: Ceviz, hafızayı ve öğrenmeyi iyileştirmeye yardımcı olabilecek antioksidanlar ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir,

- Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir: Cevizdeki antioksidanlar, kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir,

- Diyabet riskini azaltmaya yardımcı olabilir: Ceviz, kan şekeri seviyelerini düzenlemeye yardımcı olabilecek lif bakımından zengindir,

- Kilo kontrolünü destekler: Ceviz, tok kalmanıza yardımcı olabilecek protein ve lif bakımından zengindir.

Ceviz, çeşitli şekillerde tüketilebilir. Çiğ, kavrulmuş veya pişmiş olarak yenebilir. Ceviz, salatalarda, atıştırmalıklarda, yemeklerde ve tatlılara kullanılabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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