Faydası saymakla bitmiyor, hastayı ayağa kaldırıyor: Grip, nezle, boğaz iltihabı ve soğuk algınlığının savaşçısı!

Havaların soğuması ile birlikte grip, nezle, boğaz iltihabı ve soğuk algınlığından korunmak isteyen vatandaşlar, vücut direncini doğal yöntemlerle arttırmak için kış çayı tüketmeye başladı.

Kış çayının, astım, bronşit, öksürük, nefes darlığı ve balgam sökücü gibi birçok solunum yolu enfeksiyon hastalıklarına iyi geldiği gibi vücudu virüslere karşı koruduğu belirtiliyor.

"GELENEĞİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Kış çayının aslında yeni bir buluş olmadığını aslında asırlık bir geleneği yeniden halkla buluşturduklarını belirten kuruyemişçi Ahmet Tonkul, son dönemde ıhlamur, adaçayı, zencefil gibi ürünlere yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Biz aslında kültürümüzde önemli bir yeri olup unutulmaya yüz tutan geleneği sürdürüyoruz. Bir zamanlar insanların çoğu köylerde yaşadığı için bu tür doğal bitkilerden elde edilen çaylar çok daha fazla tüketilirdi. Ancak şehir yaşantısının yoğunlaşması ile bazı gelenekler kayboldu. Bu nedenle eskiden ninelerimizin yaptığı bu çayı şimdi biz yapıp halkın tüketimine sunuyoruz" dedi.

KIŞ ÇAYI

Kış çayı, genellikle çeşitli bitkisel malzemelerden yapılır ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye, soğuk algınlığı ve grip gibi kış hastalıklarını önlemeye yardımcı olduğu düşünülmektedir.

Kış çaylarının bazı yaygın malzemeleri şunlardır:

- Zencefil: Zencefil, antimikrobiyal ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Soğuk algınlığı ve grip semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir,

- Limon: Limon, C vitamini bakımından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir,

- Tarçın: Tarçın, antibakteriyel ve anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Soğuk algınlığı ve grip semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir,

- Kuşburnu: Kuşburnu, C vitamini bakımından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olabilir,

- Ihlamur: Ihlamur, sakinleştirici özelliklere sahiptir. Soğuk algınlığı ve grip semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir,

- Papatya: Papatya, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Soğuk algınlığı ve grip semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir,

KIŞ ÇAYI YAPILIŞI

Kış çayı, çeşitli şekillerde hazırlanabilir. Genellikle bir demlik kaynar suya çeşitli bitkisel malzemeler eklenerek hazırlanır. Çay, 5-10 dakika demlendikten sonra servis edilir.

İşte evde kış çayı yapmak için basit bir tarif:

Malzemeler:

* 1/2 su bardağı kaynar su,

* 1 çay kaşığı zencefil, doğranmış,

* 1 çay kaşığı limon kabuğu rendesi,

* 1/4 çay kaşığı tarçın,

* 1/4 çay kaşığı kuşburnu, kurutulmuş,

* 1/4 çay kaşığı ıhlamur, kurutulmuş,

* 1/4 çay kaşığı papatya, kurutulmuş.

Yapılışı:

1- Tüm malzemeleri bir demlik kaynar suya ekleyin,

2- 5-10 dakika demlenmeye bırakın,

3- Süzün ve servis yapın.

Kış çayınızı damak zevkinize göre şeker veya bal ile tatlandırabilirsiniz.

Kaynak: Gerçek Gündem