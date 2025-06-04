Vedat Milor'dan Gündem Yaratan Sözler! 'O Tabakları Görünce Sormadan Edemiyorum...'

Yemek kültürüne dair yaptığı yorumlarla sosyal medyada sık sık gündeme gelen Vedat Milor, bu kez tarhana çorbasına olan sevgisini dile getirdi. Michelin yıldızlı restoranlarda servis edilen minimal porsiyonlara eleştiri getiren Milor, “Lezzet nerede?” diye sormadan edemediğini söyledi.

'LEZZET NEREDE?'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Milor, “Michelin yıldızlı bir tabakta üç yaprak ot ve minicik sos görünce ‘lezzet nerede?’ diye sormadan edemiyorum. Bir kase anne tarhanası ise ne süse ihtiyaç duyar ne alkışa, doğrudan ruha hitap ediyor.” ifadelerini kullandı.

Michelin yıldızlı bir tabakta üç yaprak ot ve minicik sos görünce “lezzet nerede?” diye sormadan edemiyorum. Bir kase anne tarhanası ise ne süse ihtiyaç duyar ne alkışa, doğrudan ruha hitap ediyor. — Vedat Milor (@vedatmilor) June 3, 2025

Vedat Milor’un bu paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu. Ünlü ismin paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum geldi. Pek çok kullanıcı, benzer şekilde tarhanayı öven yorumlar yaparken, bazıları da Milor'un bu sözlerini eleştirdi.

TARHANA SEVGİSİ GEÇMİŞE DAYANIYOR

Geleneksel Türk mutfağını sık sık savunan Milor’un, tarhanaya olan özel ilgisi daha önceki açıklamalarında da dikkat çekmişti. Geçmiş yıllarda yaptığı bir anketle takipçilerine “Tarhana mı, mercimek mi?” sorusunu yönelten Milor, sonuçlar mercimekten yana çıksa da tercihini tarhana çorbasından yana kullanmıştı.

Milor, tarhananın sadece bir yemek değil, aynı zamanda kültürel bir miras olduğunu savunuyor. Türk mutfağının özgün ve derin tatlarının, dünya çapında daha çok tanıtılması gerektiğini düşünen eleştirmen, tarhananın bu anlamda önemli bir elçi görevi görebileceğini belirtiyor.

Aynı açıklamada Milor, “Sadece bu çorbayı tatmak için bile yabancı turistlerin Türkiye’ye gelmeyi tercih edebileceğini düşünüyorum” demişti.