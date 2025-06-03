Kilo Verememenizin Sebebi Bu Olabilir! Sabahları Yapılan Bu Hata Yağ Yakımını Durduruyor

Kilo vermek için elinizden geleni yapıyor, diyet ve egzersizlere sadık kalmanıza rağmen tartıdaki sayı bir türlü düşmüyorsa, sorun sabah alışkanlıklarınızda olabilir. Uzmanlara göre, güne başlarken yapılan basit ama kritik bir hata, gün boyu metabolizmanızı yavaşlatarak yağ yakımını sekteye uğratıyor.

SU İÇMEDEN GÜNE BAŞLAMAK METABOLİZMAYI DURDURUYOR

Profesör Joseph’e göre, sabahları su içmeden kahveye ya da kahvaltıya yönelmek yapılan en büyük hatalardan biri. Gece boyunca terleme ve nefes yoluyla vücutta oluşan sıvı kaybı, sabah saatlerinde telafi edilmediğinde hem enerji düşüklüğü hem de metabolizma yavaşlığıyla sonuçlanabiliyor. Joseph, “Güne başlamadan önce 400-500 ml su içilmeli. İçine bir tutam kaliteli deniz tuzu ya da elektrolit eklemek etkisini artırabilir” diyor.

SABAH KAHVESİ YAĞ DEĞİL, STRES DEPOLATIYOR

Güne bir fincan kahveyle başlayanlara da önemli bir uyarı var. Sabah saatlerinde kahve tüketmenin kortizol seviyesini artırarak yağ yakımını baskılayabileceğini belirten Joseph, özellikle göbek çevresinde yağlanmaya neden olabileceğini söylüyor. Kahve tüketiminin, uyandıktan en az 60 ila 90 dakika sonra yapılması gerektiğini vurguluyor.

SUSUZLUK, AÇLIK SİNYALİ GİBİ ALGILANIYOR

Prof. Joseph, “Pek çok kişi sabah açlık hissettiğini düşünüyor ama bu aslında vücudun susuz kalmasından kaynaklanıyor” diyerek, sabah saatlerinde doğru sıvı alımının iştah kontrolünü kolaylaştırdığını ve gereksiz atıştırmaları engellediğini belirtiyor.

GÜNE YAĞ YAKAN RUTİNLE BAŞLAYIN

Uzman tavsiyesi ise oldukça basit: Gözünüzü açar açmaz kahveye değil, suya yönelin. Bir bardak suya bir tutam tuz ya da elektrolit ekleyin, kahvaltı ve kahve için vücudunuza zaman tanıyın. Bu, gün boyu yağ yakımını desteklemenin en pratik ve doğal yollarından biri.

Kaynak: Haber Merkezi