Kurban Bayramı'nda Şipşak Yapabileceğiniz Hafif, Lezzetli Tatlı Tarifleri: Her Gelen Tarifini İsteyecek

Ramazan sonrası bayram sofraları genellikle ağır ve şerbetli tatlılarla donatılıyor. Ancak bu tatlılar, kan şekerini hızla yükselttiği gibi mideyi de rahatsız edebiliyor. Bu bayram farklı bir tatlı alternatifi arayanlar için hem hafif hem de sağlıklı 6 tatlı tarifini bir araya getirdik. Şekersiz, yağsız ya da meyve bazlı tariflerle bayramda hem siz hem de misafirleriniz ferah bir tatlı keyfi yaşayabilirsiniz. İşte kolay hazırlanabilen, mideyi yormayan ve pişmanlık bırakmayan 6 tatlı tarifi…

1. İncir Uyutması

Malzemeler:

2,5 su bardağı süt

7 adet kuru incir

5 tatlı kaşığı iri dövülmüş ceviz

Nasıl yapılır?



İncirleri yumuşaması için birkaç dakika suda bekletin, ardından küçük küçük doğrayın. Sütü yoğurt mayalama sıcaklığına kadar ısıtın ve doğranmış incirleri içine ekleyin. Blender ile karıştırarak incirleri parçalayın. Karışımı kaselere paylaştırıp üzerlerine ceviz serpin ve üzerini örtüp mayalanmaya bırakın. 3 saat sonunda buzdolabında soğutun ve soğuk servis yapın.

2. Şekersiz Yağsız Kakaolu Muffin

Malzemeler:

2 olgun muz

2 olgun avokado

3 yemek kaşığı pekmez

4 yemek kaşığı bal

2 çay kaşığı vanilya özütü

1 çay kaşığı tarçın

1 yumurta

1 paket kabartma tozu

1,5 su bardağı tam buğday unu

2 yemek kaşığı kakao

Yarım çay kaşığı tuz

Nasıl yapılır?



Kuru malzemeleri karıştırın. Avokado ve muzları püre haline getirip bal, pekmez, yumurta ve vanilyayı ekleyin. Sıvı karışımı kuru karışıma ekleyip spatula ile karıştırın. Muffin kaplarına döküp 170 derecelik fırında 30 dakika pişirin.

3. Elmalı Kup

Malzemeler:

4 elma

Yarım limon suyu

4 yemek kaşığı esmer şeker

Yarım tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı vanilya özütü

200 gram yulaflı bisküvi

Yarım su bardağı ince çekilmiş ceviz

Nasıl yapılır?



Elmaların kabuklarını soyup küp doğrayın, limon suyu ile karartmadan karıştırın. Şekerle soteleyip tarçın ve vanilya ekleyin. Bisküvileri ve cevizi karıştırın. Cam bardaklara bir kat bisküvi, bir kat elma olacak şekilde kat kat dizin. Taze meyve ile süsleyerek servis edin.

4. Sütlü İrmik Tatlısı

Malzemeler:

5 su bardağı süt

12 yemek kaşığı irmik

8 yemek kaşığı toz şeker

1 portakal ve 1 limon kabuğu rendesi

Yarım çubuk vanilya (veya 1 paket vanilin)

Nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri tencereye alıp karıştırarak kısık ateşte koyulaşana kadar pişirin. Islatılmış kaselere paylaştırın. Soğuyunca buzdolabına alın. Üzerini çilek veya tarçınla süsleyerek servis edin.

5. Kayısılı Yulaf Topları

Malzemeler:

15 kuru kayısı

6 hurma

Yarım su bardağı yulaf

2 çay kaşığı tarçın

Nasıl yapılır?

Kayısı ve hurmaları sıcak suda bekletin, ardından süzüp kurulayın. Hurmaların çekirdeklerini çıkarın. Tüm malzemeyi blenderdan geçirip hamur haline getirin. Karışıma tarçın ekleyin, küçük toplar yapın. Buzdolabında 2-3 saat dinlendirin.

6. Su Muhallebisi

Malzemeler:

2 su bardağı süt

4 su bardağı su

1 su bardağı nişasta

1 su bardağı şeker

1 paket vanilin

Nasıl yapılır?



Vanilin hariç tüm malzemeleri karıştırıp pişirin. Kaynayınca ocaktan alıp vanilin ekleyin. Islatılmış kaselere dökün, oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına alın. İyice soğuduktan sonra ters çevirerek servis edin, üzerini tarçın veya meyve ile süsleyin.

Kaynak: Haber Merkezi