Kurban Eti Nasıl Saklanır? Uzmanlar Uyardı, Meğer Böyle Saklayınca Çabuk Bozuluyormuş

Kurban Bayramı’nda en çok dikkat edilmesi gereken konuların başında etin doğru şekilde saklanması geliyor. Uygun koşullarda muhafaza edilmeyen kurban etleri, hem sağlığı tehdit edebilir hem de besin değerini büyük ölçüde kaybedebilir. Peki kurban eti nasıl saklanmalı, hangi koşullarda bozulmadan muhafaza edilebilir? İşte kurban etini taze ve güvenli tutmanın 6 altın kuralı...

1. Et Hemen Tüketilmemeli: Dinlenme Süresi Önemli

Kurban etinin kesimin hemen ardından tüketilmesi önerilmez. Etin “ölüm sertliği” adı verilen süreci atlatması gerekir. Ortalama 5-6 saat süren bu evre boyunca etin serin ve hijyenik bir ortamda dinlendirilmesi, hem lezzet hem de sindirim açısından büyük önem taşır. Bu sürenin sonunda et daha yumuşak olur ve pişirme sırasında daha iyi sonuç verir.

2. Küçük Porsiyonlara Ayırarak Saklayın

Büyük parçalar halinde saklanan et hem donma süresini uzatır hem de dondurucuda yer israfına neden olur. Bu nedenle etleri tek kullanımlık porsiyonlara ayırarak saklamak en doğru yöntemdir. Kilitli buzdolabı poşetleri, vakumlu saklama kapları veya streç film bu işlemde en çok tercih edilen yardımcı malzemelerdir.

3. Buzdolabında Kısa Süreli Saklama Uygun

Kurban etini kısa süre içinde tüketmeyi planlıyorsanız, 0-4 °C aralığındaki buzdolabı sıcaklığı yeterlidir. Bu koşullarda et 1-2 gün güvenle saklanabilir. Ancak daha uzun süreli muhafaza için buzdolabı yeterli değildir devreye derin dondurucu girmelidir.

4. Derin Dondurucuda Uzun Süreli Muhafaza

-18 °C derecedeki derin dondurucular, kurban etini 6 ila 12 ay boyunca tazeliğini koruyarak saklayabilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, etin bir kez çözüldükten sonra yeniden dondurulmamasıdır. Çözüp tekrar dondurulan etlerde hem tat kaybı yaşanır hem de sağlık açısından risk oluşur.

5. Çözdürme Yöntemine Dikkat Edin

Donmuş eti çözdürmenin en güvenli yolu, buzdolabı içerisinde yavaş yavaş çözülmesini beklemektir. Oda sıcaklığında ya da sıcak suda çözdürme işlemi, bakteri oluşumuna neden olabilir. Özellikle sıcak yaz günlerinde etin açıkta çözülmesi, gıda zehirlenmelerine davetiye çıkarabilir.

6. Saklama Kabı ve Hijyen Kurallarını İhmal Etmeyin

Etlerin temas ettiği tüm ambalaj ve kapların gıda saklamaya uygun, temiz ve hava geçirmeyen malzemeden yapılmış olması gerekir. Etin hava ile temasını minimumda tutmak, bozulma sürecini geciktirir. Ayrıca etle temas eden tüm yüzeylerin ve ekipmanların düzenli olarak temizlenmesi hijyen açısından oldukça önemlidir.

Kurban etinin sağlıklı bir şekilde tüketilebilmesi için yalnızca doğru kesim değil, doğru saklama koşulları da büyük önem taşır. Yukarıdaki 6 etkili yöntemle hem etin tazeliğini koruyabilir hem de bayram sonrası için güvenle tüketebilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi