Vantilatörün Gücünü 2 Kat Artıran Yöntem: Makyaj Fırçası Hilesi Klimayı Aratmayacak

Yaz aylarının bunaltıcı sıcaklarının gelmesiyle birlikte vantilatörler evlerde yeniden kullanılmaya başlandı. Ancak uzun bir kış boyunca kullanılmadan bekleyen vantilatörler, çoğu zaman beklenen serinliği sağlamıyor. Eğer siz de vantilatörünüzü açtığınız halde odanız hala sıcaksa, makyaj fırçası yöntemini kullanın.

GÖRÜNMEYEN DÜŞMAN: TOZ TABAKASI

Temizlik alanındaki paylaşımlarıyla tanınan ve "Temizlik Kraliçesi" olarak bilinen Lynsey Crombie, verimsiz çalışan vantilatörlerin arkasında çoğu zaman temizlik eksikliğinin yattığını söyledi. Özellikle pervane kanatlarında ve cihazın iç bölümlerinde biriken tozlar, hava akışını ciddi ölçüde engelleyerek cihazın serinletme kapasitesini düşürüyor.

SADECE BİR MAKYAJ FIRÇASI YETERLİ

Crombie’nin önerdiği yönteme göre, kullanılmayan bir makyaj fırçası ya da küçük bir boya fırçası ile vantilatör pervanelerini ve ulaşılması zor dar bölgeleri kolayca temizlemek mümkün. Bu pratik temizlik sayesinde cihazın performansı artıyor, ortam havası daha ferah hale geliyor.

"Toz biriktiğinde vantilatör yalnızca hava değil, aynı zamanda toz parçacıklarını da etrafa yayar. Bu da hem sağlığınızı hem de konforunuzu olumsuz etkiler" diyen Crombie, bu işlemin haftada bir kez yapılmasını öneriyor.

SERİNLİK ARTIK FIRÇANIN UCUNDA

Vantilatörünüzden maksimum verim almak ve yaz gecelerini ferah geçirmek için bu küçük ama etkili temizlik adımı büyük fark yaratabilir. Serinlemeyen odaları suçlamadan önce, bir makyaj fırçasını elinize alıp cihazınızı tozdan arındırmayı unutmayın.

Kaynak: Haber Merkezi