Uyumakta Zorlananları Yastığa Başını Koyar Koymaz Uyutacak 4-7-8 Nefes Tekniği

4-7-8 yöntemi, nefesin belirli bir ritimle alınmasını ve verilmesini temel alan, vücudu rahatlatmaya yönelik bir solunum egzersizidir. Uygulaması oldukça basit olan bu teknik, kısa sürede zihinsel ve fiziksel gevşeme sağlar.

Uzmanlara göre, bu teknik sayesinde oksijen akışı artar, kalp ritmi dengelenir ve stres hormonlarının seviyesi düşer. Böylece, uykuya dalmak çok daha kolay hale gelir.

4-7-8 TEKNİĞİ NASIL UYGULANIR?

Bu nefes egzersizini ister oturur pozisyonda, ister yatarken uygulayabilirsiniz. Ancak özellikle uyku öncesi yatakta yapılması, daha hızlı sonuç almanızı sağlar. İşte adım adım uygulama şekli:

-Dilinizin ucunu, üst dişlerinizin hemen arkasındaki damağa yerleştirin ve egzersiz boyunca bu şekilde tutun.

-Dudaklarınızı hafifçe aralayın ve ağzınızdan bir “ıslık” sesi çıkararak nefesinizi tamamen boşaltın.

-Burnunuzdan 4 saniye nefes alın.

-Aldığınız nefesi 7 saniye tutun.

-Ağzınızdan 8 saniyede yavaşça nefes verin.

Bu döngüyü yeni başlayanlar için 4 kez tekrar etmek yeterlidir. Zamanla 8 döngüye kadar çıkabilirsiniz.

4-7-8 TEKNİĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

-Daha hızlı uykuya dalma

-Kaygı ve stresin azalması

-Zihinsel sakinlik ve odaklanma

-Kalp atış hızının düzenlenmesi

-Derin ve dinlendirici uyku kalitesinde artış

Kaynak: Haber Merkezi