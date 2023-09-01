Uşak'ta yetiştirildi, Manisa'da ilgi odağı oldu: Herkes domates sanıyor, kilosu 20 TL!

Uşak'ın Eşme ilçesi Yeleğen köyünde yetiştirilen domates görünümlü biberler, Manisa'nın Sarıgöl ilçe pazarında ilgi odağı oldu. Görüntüsüyle domatese benzeyen biberler kilosu 20 TL'den satılmaya başladı.

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Uşak'ta yetiştirildi, Manisa'da ilgi odağı oldu: Herkes domates sanıyor, kilosu 20 TL!

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde her hafta cuma günleri kurulan haftalık pazaryerine Uşak'ın Eşme ilçesi Yeleğen köyünden getirilen domates görünümlü biberler pazarın ilgi odağı oldu.

Görüntüsüyle domatese benzeyen biberler kilosu 20 TL'den satılmaya başladı.

LEZZETİYLE KISA SÜREDE TÜKENDİ

Sarıgöllü kadınlar da geçen hafta denemelik aldıkları biberleri çok beğendiklerini ve lezzetli olduğunu söyleyerek kısa sürede tezgahtaki biberleri bitirdi.

Uşak'ta yetiştirildi, Manisa'da ilgi odağı oldu: Herkes domates sanıyor, kilosu 20 TL! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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