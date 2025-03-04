Uşak’ta Geçen Yıl 2 Bin 496 Çift Dünya Evine Girdi

TÜİK verilerine göre Uşak’ta geçtiğimiz yıl 2 bin 496 kişi dünya evine girerken, bin 84 çift ise boşandı.

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Uşak’ta Geçen Yıl 2 Bin 496 Çift Dünya Evine Girdi

TÜİK tarafından 2024 yılına ilişkin evlilik ve boşanma verileri yayımlandı.

TÜİK verilerine göre, Uşak’ta 2024 yılında 2 bin 496 kişi evlenirken, bin 84 çift ise boşandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Evlenme ve Boşanma istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre Uşak’ta 2024 yılında evlenen çiftlerin sayısı 2 bin 496 olurken, boşanma oranı bir önceki yılda 977 çift iken 2024 yılında 107 çift artarak bin 84 çift oldu.

Öte yandan Uşak’ta 2024 yılında evlenen çiftlerden 29 çift akraba evliliği olurken, akraba evlilik oranı yüzde 1.2 oldu.

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Kaynak: İHA

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