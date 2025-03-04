Yol Kenarındaki Barakaya Dalan Tır Alev Aldı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'da sürücünün kontrolünden çıkan 63 AJG 383 plakalı tır, yol kenarında bulunan barakaya daldıktan sonra alev almaya başladı. Kazada seyyar satıcı yaşamını yitirirken, tır sürücüsü yaralandı.

Hatay’da sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yol kenarındaki barakaya çarparak alevlere teslim oldu. Kazada; seyyar satıcı hayatını kaybederken, tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, İskenderun - Antakya yolu Topboğazı mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan İ.B. idaresindeki 63 AJG 383 plakalı tır, yol kenarındaki seyyar satış barakasına çarparak zeytin bahçesine uçtu. Kaza sonrası tır alevlere teslim olurken, seyyar satıcılık yapan 45 yaşındaki Halil Yener olay yerinde hayatını kaybetti. Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yaralı tır sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan tır sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA