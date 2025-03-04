Yol Kenarındaki Barakaya Dalan Tır Alev Aldı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay’da kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki barakaya çarparak alev aldı.

Son Güncelleme:
Yol Kenarındaki Barakaya Dalan Tır Alev Aldı: 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'da sürücünün kontrolünden çıkan 63 AJG 383 plakalı tır, yol kenarında bulunan barakaya daldıktan sonra alev almaya başladı. Kazada seyyar satıcı yaşamını yitirirken, tır sürücüsü yaralandı.

Hatay’da sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, yol kenarındaki barakaya çarparak alevlere teslim oldu. Kazada; seyyar satıcı hayatını kaybederken, tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, İskenderun - Antakya yolu Topboğazı mevkisinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan İ.B. idaresindeki 63 AJG 383 plakalı tır, yol kenarındaki seyyar satış barakasına çarparak zeytin bahçesine uçtu. Kaza sonrası tır alevlere teslim olurken, seyyar satıcılık yapan 45 yaşındaki Halil Yener olay yerinde hayatını kaybetti. Alevler, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken yaralı tır sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan tır sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Saç Stiliniz Böyleyse Hemen Değiştirin: Kadın Erkek Demeden Saçları Tutam Tutam DöküyorSaç Stiliniz Böyleyse Hemen Değiştirin: Kadın Erkek Demeden Saçları Tutam Tutam DöküyorYaşam

Nisan Gelmeden Bu Bitkileri Mutlaka Ekin: Eviniz de Bahçeniz de Mis Gibi Kokacak, Hasada DoyacaksınızNisan Gelmeden Bu Bitkileri Mutlaka Ekin: Eviniz de Bahçeniz de Mis Gibi Kokacak, Hasada DoyacaksınızGözden Kaçmasın

Kaynak: İHA

Etiketler
Trafik Trafik kazası Hatay
Son Güncelleme:
Meteoroloji Uyardı: Pencerelerinizi Açmayın, Toz İçinde Kalacağız Meteoroloji Uyardı: Pencerelerinizi Açmayın, Toz İçinde Kalacağız
Nisan Gelmeden Bu Bitkileri Mutlaka Ekin: Eviniz de Bahçeniz de Mis Gibi Kokacak, Hasada Doyacaksınız Nisan Gelmeden Bu Bitkileri Mutlaka Ekin: Eviniz de Bahçeniz de Mis Gibi Kokacak
Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş: Bir Anda Ortaya Çıkıyor Geceleri Su İçme İhtiyacı Hissediyorsanız Dikkat! Bu Sinsi Hastalığın Belirtisiymiş
Temizleme Suyuna Sadece Birkaç Damla Eklemek Yetiyor: Çok Uzun Süre Toz Tutmuyor Temizleme Suyuna Sadece Birkaç Damla Eklemek Yetiyor: Çok Uzun Süre Toz Tutmuyor
ÇOK OKUNANLAR
Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü! Faruk Erdem 'En Geç' Diyerek Tarih Verdi: O Kişiler de Emekli İkramiyesi Alabilecek Bayram İkramiyesinde 3+1 Formülü!
DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı DEM Partililer Çağrı Sonrası Beklentilerini Anlattı: Çarpıcı ‘Selahattin Demirtaş’ ve ‘Kayyım’ Adımı
İmamoğlu'ndan İfade Öncesi Kritik 'Diploma' Hamlesi: O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu O Belgeleri Açıkladılar! 5 İsme Suç Duyurusu
Borsalar Alt Üst Oldu! Ticaret Savaşı Tırmanıyor: Ek Gümrük Vergisi Tarifeleri Piyasaları Vurdu Borsalar Alt Üst Oldu! Ticaret Savaşı Tırmanıyor
Meteoroloji Uyardı: Pencerelerinizi Açmayın, Toz İçinde Kalacağız Meteoroloji Uyardı: Pencerelerinizi Açmayın, Toz İçinde Kalacağız