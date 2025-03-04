Nisan Gelmeden Bu Bitkileri Mutlaka Ekin: Eviniz de Bahçeniz de Mis Gibi Kokacak, Hasada Doyacaksınız

MART AYINDA EKİLEBİLECEK SEBZELER

Marul – Serin havaları seven marul, hızlı büyüyen ve sürekli hasat edilebilen bir bitkidir.

Ispanak – Kış sonu ve bahar ayları boyunca ekilebilen ıspanak, vitamin ve mineral açısından zengindir.

Havuç – Derin ve havalandırılmış topraklarda iyi gelişim gösterir, erken ilkbahar ekimi için uygundur.

Soğan – Tohumdan veya arpacık şeklinde ekilebilir, uzun sürede gelişse de dayanıklı bir bitkidir.

Sarımsak – Kıştan çıkmış toprakta yetiştirilmesi mümkündür ve sağlık açısından önemli bir besindir.

Bezelye – Ilık havalarda rahatça filizlenir, bağışıklık sistemini destekleyen güçlü bir besin kaynağıdır.

Bakla – Soğuğa dayanıklıdır, Mart ayında toprağa ekildiğinde ilkbaharın sonuna doğru hasat edilir.

Roka – Hızlı çimlenen ve serin havada gelişen roka, Mart ayında ekim için idealdir.

Tere – Kısa sürede yetişen tere, vitamin deposu olup yılın birçok ayında ekilebilir.

Turp – Kök sebzeler arasında en hızlı büyüyenlerden biridir, kısa sürede hasat edilebilir.

Pazı – Sürekli yaprak veren bir bitkidir, yıl boyunca tüketilebilir.

Lahana – Serin hava sebzesi olan lahana, Mart ayında ekildiğinde sağlıklı gelişim gösterir.

Brokoli – Besin değeri yüksek olan brokoli, bahar aylarında sağlıklı bir şekilde büyür.

Karnabahar – Uzun süreli gelişim süreci olan karnabahar, Mart ayında ekim için uygundur.