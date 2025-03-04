Nisan Gelmeden Bu Bitkileri Mutlaka Ekin: Eviniz de Bahçeniz de Mis Gibi Kokacak, Hasada Doyacaksınız
Mart ayı, doğanın uyanışa geçtiği, toprağın yavaş yavaş ısınmaya başladığı bir dönemdir. Baharın ilk ayı olması nedeniyle birçok sebze, meyve ve sebzelerin ekimi için uygun koşullar oluşur.
Kaynak: Haber Merkezi
Kışın etkilerinden çıkan toprak, Mart ayında doğru ekim yöntemleriyle yeniden hayat bulur. Bu dönemde yapılan ekimler, hem verimli bir hasat sağlar hem de bahçenizin rengarenk çiçeklerle süslenmesine katkı sunar. Ayrıca, sofralarınıza taptaze ve sağlıklı ürünler ekleyerek organik beslenme alışkanlığınızı destekleyebilirsiniz.
MART AYINDA EKİLEBİLECEK SEBZELER
Marul – Serin havaları seven marul, hızlı büyüyen ve sürekli hasat edilebilen bir bitkidir.
Ispanak – Kış sonu ve bahar ayları boyunca ekilebilen ıspanak, vitamin ve mineral açısından zengindir.
Havuç – Derin ve havalandırılmış topraklarda iyi gelişim gösterir, erken ilkbahar ekimi için uygundur.
Soğan – Tohumdan veya arpacık şeklinde ekilebilir, uzun sürede gelişse de dayanıklı bir bitkidir.
Sarımsak – Kıştan çıkmış toprakta yetiştirilmesi mümkündür ve sağlık açısından önemli bir besindir.
Bezelye – Ilık havalarda rahatça filizlenir, bağışıklık sistemini destekleyen güçlü bir besin kaynağıdır.
Bakla – Soğuğa dayanıklıdır, Mart ayında toprağa ekildiğinde ilkbaharın sonuna doğru hasat edilir.
Roka – Hızlı çimlenen ve serin havada gelişen roka, Mart ayında ekim için idealdir.
Tere – Kısa sürede yetişen tere, vitamin deposu olup yılın birçok ayında ekilebilir.
Turp – Kök sebzeler arasında en hızlı büyüyenlerden biridir, kısa sürede hasat edilebilir.
Pazı – Sürekli yaprak veren bir bitkidir, yıl boyunca tüketilebilir.
Lahana – Serin hava sebzesi olan lahana, Mart ayında ekildiğinde sağlıklı gelişim gösterir.
Brokoli – Besin değeri yüksek olan brokoli, bahar aylarında sağlıklı bir şekilde büyür.
Karnabahar – Uzun süreli gelişim süreci olan karnabahar, Mart ayında ekim için uygundur.
Maydanoz – Kolay yetişen bir bitkidir, Mart ayında ekildiğinde yaz boyunca taze hasat sağlar.
Dereotu – Hızlı çimlenir, yemeklerde ve salatalarda sıklıkla kullanılır.
Nane – Aromatik kokusuyla bilinen nane, bahar aylarında kolayca büyür.
Reyhan – Güzel kokusuyla bahçeye hoş bir hava katar, yaz aylarında güçlü bir şekilde gelişir.
Kekik – Hem mutfakta hem de tıbbi amaçlarla kullanılan kekik, Mart ayında ekildiğinde hızla büyür.
MART AYINDA EKİLEBİLECEK MEYVELER
Çilek – Ilık havalarda köklenen çilek fidanları, yaz mevsimine doğru meyve vermeye başlar.