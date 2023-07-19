Derya Uluğ, konser öncesi fenalaştı

Yalova Belediyesi tarafından Yalova’nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen konserde Derya Uluğ sahne aldı.

Derya Uluğ, konsere geç çıkınca seyircilerden tepki gördü. Sahneye yaklaşık 1,5 saat geç çıkan Derya Uluğ, Yalovalılardan özür diledi.

"BAŞIMDA DİKİŞLER VAR"

Ünlü sanatçı geçirdiği kazayı belli etmeden konseri tamamlamak istediğini fakat fenalaştığını anlatarak "Bunu ne size de ne de başkasına yansıtmadan, belli etmeden çıkıp bitirmeyi hayal ediyordum ama ben 2 gün önce bir kaza geçirdim. Başımda dikişler var. Bugün buraya çıkmak için oldukça şartları zorladım ama sahneden önce fenalaştım tekrar. O yüzden huzurunuza geç çıktığım için özür diliyorum. Sağlığım el verdiği sürece sahneyi devam ettireceğimi bilmenizi isterim. Sahneye çok nadirdir spor ayakkabıyla çıktım. Bugün mecbur kaldık" dedi.

BAŞINDAKİ YARAYI BANDANA İLE GİZLEDİ

Konsere başında bandana ile çıkan ünlü sanatçının yaralarını gizlemek için bunu kullandığı öğrenildi. Öte yandan Derya Uluğ’un talihsiz kazayı havuzda eğlenirken geçirdiği, dengesini kaybederek yere düştüğü ve başını zemine vurduğu iddia edildi.

Kaynak: İHA