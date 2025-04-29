Ünlü Astrolog Açıkladı: Evren 'Hazır Mısın?' Diye Soruyor, Mayıs'ta Bu Burçlar İçin Büyük Dönüşüm Başlıyor

25 Mayıs’ta Satürn ve Neptün, Koç burcunda kavuşarak Ateş ve Su, gerçeklik ve hayal gücünü buluşturuyor. Bu astrolojik olay, sadece bireysel yaşamda değil, toplumsal yapıda da büyük dönüşümleri tetikleyebilir. Gerçekçi hedeflerle hayalleri birleştirerek yeni bir düzen kurma zamanı başlıyor.

Boğa burcundaki yeniay, finansal başlangıçlara ve kişisel dönüşümlere zemin hazırlarken; Akrep’teki Kara Ay da gizli kalmış duyguların ve karmik hesaplaşmaların su yüzüne çıkmasını sağlıyor. Bu ay, geçmişle yüzleşip yeni bir benlik inşa etme ayıdır.

SARSICI DEĞİŞİMLER BAŞLIYOR

Mayıs sonunda dünya sahnesinde yeni liderler ve fikirler yükselebilir. Bilim, sanat, din ve teknolojide devrimsel gelişmeler mümkün. Kişisel düzeyde ise eski kalıpları kırmak, yeni bir yaşam vizyonuna adım atmak için güçlü enerjiler mevcut.

HAYALLERİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRME ZAMANI

Neptün ilhamı fısıldarken, Satürn bu hayalleri somutlaştırmayı öğretiyor. Artık sadece düşlemek değil, düşleri yapılandırma ve uygulama zamanı. Koç burcundaki bu kavuşum, 2026 baharında tamamlanacak olan yeni çağın ilk adımlarını işaret ediyor.

MAYIS 2025'TE BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

Hayatın yönünü değiştirecek farkındalıklar

Kadersel karşılaşmalar ve beklenmedik fırsatlar

Kariyer ve ilişkilerde ani gelişmeler

Küresel ölçekte değerlerin yeniden tanımlanması

Karmik döngülerin kapanışı ve ruhsal yenilenme

'EVREN'İN HAZIR MISIN DİYE SORDUĞU AY'

Skadi'ye göre Mayıs 2025, Evren’in “hazır mısın?” diye sorduğu bir aydır. Geçmişin zincirlerinden kurtulmak ve yeni bir hayat vizyonu inşa etmek isteyenler için güçlü bir başlangıç enerjisi sunuyor.