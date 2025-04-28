3 İl İçin Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İzmir, Muğla ve Aydın için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

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3 İl İçin Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 3 saatlik periyotta İzmir ve Aydın'ın iç kesimleriyle Muğla'nın kuzeyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Kaynak: AA

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