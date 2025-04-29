Türkiye'nin Kalbindeki Tarım ve Hayvancılık Devi İflas Bayrağını Çekti! Sektörde Beklenmedik Çöküş

2021 yılında kurulan Ereğli Bereket Tarım, ekonomik dar boğazdan çıkmak için konkordato talebinde bulunmuştu. Ancak 16 Nisan 2025 tarihinde yapılan duruşmada, mahkeme konkordato taleplerini değerlendirmeye almadı ve geçici mühlet kararlarını iptal ederek şirketin iflasına hükmetti. Kararın ardından şirketle ilgili tüm hukuki koruma tedbirleri kaldırıldı. İflas süreci Ereğli İcra Müdürlüğü tarafından 2025/2 İflas dosya numarasıyla yürütülüyor. Geçici konkordato komiseri olarak görev yapan Ertan Nebi Önal’ın görevi de sona erdi.