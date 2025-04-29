Türkiye'nin Kalbindeki Tarım ve Hayvancılık Devi İflas Bayrağını Çekti! Sektörde Beklenmedik Çöküş
Konya merkezli Ereğli Bereket Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi, konkordato başvurusunun mahkemece reddedilmesi üzerine resmen iflas etti. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan kararla birlikte şirketin faaliyetleri durdurulurken, iflas masası kurularak tasfiye süreci başlatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
2021 yılında kurulan Ereğli Bereket Tarım, ekonomik dar boğazdan çıkmak için konkordato talebinde bulunmuştu. Ancak 16 Nisan 2025 tarihinde yapılan duruşmada, mahkeme konkordato taleplerini değerlendirmeye almadı ve geçici mühlet kararlarını iptal ederek şirketin iflasına hükmetti. Kararın ardından şirketle ilgili tüm hukuki koruma tedbirleri kaldırıldı. İflas süreci Ereğli İcra Müdürlüğü tarafından 2025/2 İflas dosya numarasıyla yürütülüyor. Geçici konkordato komiseri olarak görev yapan Ertan Nebi Önal’ın görevi de sona erdi.
TARIM SEKTÖRÜ BİR DEVİ DAHA KAYBETTİ
Hayvancılıktan fide teminine, organik ve kimyasal gübre satışından ürün alımına kadar geniş bir alanda faaliyet gösteren Ereğli Bereket Tarım, bölgedeki çiftçilerin önemli çözüm ortaklarından biri olarak öne çıkıyordu. Domates, mısır, ayçiçeği ve pancar gibi ürünlerde üreticiye destek sunan şirketin, mali yapısındaki bozulma ve borç yükünün artmasıyla iflasa sürüklendiği ifade ediliyor.
PAZAR DESTEĞİ ORTADAN KALKTI
Şirketin kapanmasıyla birlikte özellikle ürün alımı, fide desteği ve pancar kotası gibi konularda bölge çiftçileri büyük bir belirsizlik içine girdi. Yerel üreticiler, şirketin piyasadan çekilmesinin tarım sektöründe zincirleme sorunlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Ereğli Bereket Tarım’ın kapanması, bölgedeki tarım tedarik zincirinde ciddi bir boşluk yaratırken, yetkililer mağduriyet yaşanmaması için alternatif çözümler üzerinde çalışıyor.