330 Yıldır Tarihe Meydan Okuyor: 2 Devlet, 15 Padişah, 12 Cumhurbaşkanı Gördü...

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesindeki 330 yıllık doğu çınarı, hem tarihi hem de doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. "Anıt Ağaç" olarak tescillenen ulu çınar, yıllar içinde oluşan geniş oyuklarıyla ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatıyor. 330 yıldır tarihe meydan okuyan çınar 2 devlet, 15 padişah ve 12 cumhurbaşkanı gördü.

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330 Yıldır Tarihe Meydan Okuyor: 2 Devlet, 15 Padişah, 12 Cumhurbaşkanı Gördü...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde bulunan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "Anıt Ağaç" statüsüne alınan 330 yıllık doğu çınarı, ihtişamıyla ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, tam 15 padişah ve 12 cumhurbaşkanına tanıklık eden bu ulu çınar, Uçmakdere'nin ortasında adeta bir tarih nöbetçisi gibi zamana meydan okuyor.

330 Yıldır Tarihe Meydan Okuyor: 2 Devlet, 15 Padişah, 12 Cumhurbaşkanı Gördü... - Resim : 1

Doğanın içinde adeta bir anıt gibi yükselen devasa çınar, hem yerli halkın hem de bölgeyi keşfe çıkan turistlerin uğrak noktası hâline gelmiş durumda. Yıllar içinde gövdesinde oluşan dev oyuk, ağacı daha da ilgi çekici kılıyor. Öyle ki, geniş boşluğa aynı anda 3-4 kişi rahatlıkla girebiliyor. Ziyaretçiler, bu doğal boşlukta hem fotoğraf çektiriyor hem de doğayla iç içe vakit geçirmenin tadını çıkarıyor.

330 Yıldır Tarihe Meydan Okuyor: 2 Devlet, 15 Padişah, 12 Cumhurbaşkanı Gördü... - Resim : 2

Ağacı görmeye gelen bazı vatandaşlar duygularını, "Çok güzel bir ağaç, 330 yaşındaymış. Çok ilgi çekici. Daha önce böyle bir ağaç görmedim. İçi adeta mağara gibi, 3-4 kişi rahatlıkla içine sığabiliyor. 330 yıllık olması daha da ilgi çekici kılıyor. Tabiatlarımızı böyle korumaları lazım, kesmemeleri lazım." sözleriyle ifade etti. Çevresinde yürüyüş yapan diğer ziyaretçiler ise bu tür doğal değerlerin daha fazla tanıtılması gerektiğini dile getirdi.

330 Yıldır Tarihe Meydan Okuyor: 2 Devlet, 15 Padişah, 12 Cumhurbaşkanı Gördü... - Resim : 3

Uçmakdere Mahallesi'nin simgelerinden biri hâline gelen anıt çınar, bölgenin hem doğal zenginliğini hem de tarihî kimliğini yansıtan önemli bir miras olarak öne çıkıyor. Yetkililer, bu özel ağacın korunması ve geleceğe taşınabilmesi için düzenli bakım ve gözetim çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: İHA

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