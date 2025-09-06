Turşu Hazırlığı Yaparken Dikkat! Kavanozları Ters Çevirmek Hayati Risk Barındırıyor: Uzmanlar Uyardı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Her ev hanımının kendine özgü saklama yöntemleri olsa da, kavanozların soğutulma şekli ürünün ömrünü doğrudan etkiliyor. Konserve anahtarıyla kapatılan kavanozlarda ters çevirme, kapağın sıkılığını test etmek için işe yarayabiliyor. Fakat elle sıkılan vidalı kapaklarda aynı yöntem, bozulma ve sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

KAVANOZLAR NEDEN TERS ÇEVİRİLMEMELİ?

Yetersiz vakum: Elle kapatılan kapaklar, konserve anahtarı kadar güçlü sızdırmazlık sağlamıyor. Ters çevrildiğinde kapaktan hava sızabiliyor.

Sızıntı riski: İçerideki sıcak ve basınçlı sıvılar kapağın kenarlarından çıkabilir, bu da bakteri oluşumuna ortam hazırlıyor.

Bozulma ihtimali: Kapak gevşerse fermantasyon başlıyor, küf veya kötü koku ortaya çıkabiliyor.

ANAHTARLA KAPATILAN KAVANOZLAR NEDEN TERS ÇEVRİLEBİLİR?

Konserve anahtarıyla sıkılan kapaklar kavanozun ağzına tam oturuyor. Ters çevrildiğinde sızdırma olup olmadığı kolayca anlaşılıyor. Ayrıca bu yöntem, kavanozların eşit soğumasını sağlayarak doğal vakum oluşturuyor.

VİDALI KAPAKLI KAVANOZLARDA DOĞRU YÖNTEM HANGİSİ?

Kavanozları dik şekilde bırakın.

Üzerlerini ılık bir havlu ya da battaniye ile örtün, yavaş soğumalarına izin verin.

Tamamen soğuyana kadar açmayın ya da hareket ettirmeyin.

Kapağın ortasına bastırarak kontrol edin: İçeri göçmüşse ve tık sesi çıkmıyorsa, kavanoz güvenli şekilde kapanmış demektir.

