Tokat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.
Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobilin çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı.
Basri Akar idaresindeki 60 AET 039 plakalı otomobil, Tokat-Turhal kara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında Emre Sevgi yönetimindeki 60 VA 718 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Akar ile aynı araçtaki İkramiye Akar ve Emre Sevgi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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