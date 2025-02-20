Ramazan’da Tok Tutuyor: Faydası Saymakla Bitmiyor

Ramazan’a sayılı günler kala, tahin üretiminde artış yaşandı. Tahin, uzun süre tok tutma özelliğiyle sıkça tüketiliyor.

Ramazan’da Tok Tutuyor: Faydası Saymakla Bitmiyor

Ramazan orucunun başlamasına az bir süre kala, uzunca süre tok tutmasıyla bilinen tahin üretimi Van’da arttı.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte Van'da tahin üretimi artış gösterdi. Doğal yöntemlerle üretilen tahin, özellikle sahur sofralarında tercih edilmesi nedeniyle yoğun talep görüyor. Van'da normalde aylık yaklaşık 2 ton üretilen tahin, Ramazan ayında 15 tona kadar çıkıyor. Üreticiler, artan talebe yetişebilmek için yoğun mesai harcarken, Van'da üretilen tahin hem iç pazara hem de yurt dışına gönderiliyor. Vanlı üreticiler, tahinin doğal ve katkısız olması nedeniyle özellikle Ramazan ayında daha fazla ilgi gördüğünü belirterek, tüketicilerin sağlıklı ve besleyici gıdalara yöneldiğini ifade ediyor.

MİDE SAĞLIĞINA BÜYÜK FAYDA SAĞLIYOR

Konuya ilişkin konuşan işletme çalışanı Mehmet Sıddık Oralı, yerli susamın Mardin, Siirt ve Konya gibi illerden kendilerine geldiğini belirtti. Susamları makine yardımıyla öğütüp, dolumun ardından paketlediklerini ifade eden Oralı, "Tahinimiz yüzde yüz susamdan yapılıyor ve hiçbir katkı maddesi içermemektedir. Doğal ve organiktir. Ülkenin dört bir yanına gönderiyoruz. Normal zamanda aç karınla yenilen tahin mide sağlığı için faydalıdır. Aynı zamanda Ramazan ayında sahur saatlerinde de tüketilen tahin mide için çok iyidir. Aynı zamanda tok tuttuğu için tercih ediliyor" dedi.

Kaynak: İHA

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