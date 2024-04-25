Tek 1 yaprağı güve oluşumunu engelliyor: Bakliyatlara karınca ve güve bir daha asla gelemeyecek. Güve oluşumu nasıl engellenir?

Bakliyatlar içeriğinde bulunan bileşenler sayesinde insan sağlığına son derece faydalı gıdalardan bir tanesidir. Haftalık olarak bakliyat tüketimini gerçekleştirmek, sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazlarından bir tanesi olurken, bakliyatları doğru şekilde muhafaza edebilmek dikkat edilmesi gereken diğer bir konudur.

Bakliyatların doğru şekilde muhafaza edilmemesi kısa süre içerisinde güve, kurt, karınca gibi pek çok canlının odağına girmesine neden olabilmektedir.

Bu durum de elbette tüm bakliyatın çöpe gitmesine, israfın artmasına sebebiyet verir. Bu noktada bakliyatları doğru şekilde muhafaza edebilmek ve bakliyatların uzun süre sağlıklı şekilde kalmalarını sağlayabilmek için şu yöntemleri kullanabilirsiniz...

TEK 1 GÜVE DAHİ OLUŞAMAYACAK!

Bakliyatların uzun süre güve, karınca ya da kurt gibi canlılardan sakınarak muhafaza edebilmek için dikkat edilmesi gereken belli başlı hususlar bulunmaktadır.

Bu hususlara dikkat edilmemesi, kısa süre içerisinde bakliyatların güve ile dolmasına neden olabilmektedir. Bilhassa sıcak yaz günlerinde çok daha artış gösteren bu durumun önüne geçebilmek için bakliyatlarınızı muhafaza ederken içerisine mutlaka defne yaprağı ilave etmeyi ihmal etmeyin.

Defne yaprağının aromatik kokusu, böcekler tarafından sevilmezken böceklerin bakliyatlara yaklaşmasını engelleyecektir.

Bakliyatlarınızı muhafaza ettiğiniz kavanozların içerisine birkaç adet defne yaprağı yerleştirerek bakliyatlarınızı güve oluşumundan koruyabilirsiniz.

Defne yaprağı yalnızca bakliyatlar için değil aynı zamanda kıyafetler içinde oldukça etkili ve güçlü bir yapıya sahip olabilmektedir. Kıyafetlerinizin arasına defne yaprağı koymak güvenin kıyafetlere gelmesini de engellemektedir.

Defne yaprağının yanı sıra bir diğer güve kovucu ürün ise şüphesiz sarımsaktır. Sarımsağın keskin kokusu, güvenin bakliyatlara erişmesini engellemektedir.

Birkaç diş sarımsağı ağzı kapalı kavanozların içerisine yerleştirerek güve yahut herhangi bir canlının içeri sızmasını engelleyebilirsiniz.

Bu iki yöntemden bir tanesini uygulayarak bakliyatlarınızı uzun süre güvenli şekilde muhafaza edebilir aynı güvenle de yemeklerinizi pişirebilirsiniz.