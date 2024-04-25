Egzama, kepek ve kaşıntıyı kökünden bitiriyor: Geceden sürüp sabah kadar bekletmeniz yeterli. Saçlarınız ışıl ışıl olacak. Egzamaya ne iyi gelir?

Kadın erkek fark etmeksizin hemen herkes hayatının bir dönemin egzama, kepek yahut kaşıntı gibi saç problemleriyle karşı karşıya kalabilmektedir.

Saç derisinde oluşan bu durumu etkileyen pek çok farklı etmen bulunmaktadır. Stres, tüketilen gıdalar, yanlış saç bakım ürünlerinin kullanılması gibi çeşitli nedenler saç derisinde egzama, kepek, kaşıntı gibi problemlerin oluşmasına neden olabilmektedir.

Saç derisinde oluşan bu problemler kişinin yaşam kalitesini büyük ölçüde düşüren etmenlerden bir tanesi olurken, saç derisindeki problemleri yok edebilmek direkt olarak gerekli olan formüllerin uygulanması gerekmektedir.

Bilhassa son dönemler doğal formüllere olan ilgi bir hayli artış gösterirken, saç derisindeki egzama, kepek ve kaşıntı gibi problemleri yok edebilmek için bu doğal yağı kullanmayı deneyebilirsiniz...

SAÇ DERİSİNDE TEK 1 KEPEK DAHİ KALMAYACAK

Saç derisini sağlıklı şekilde temizleyebilmek ve saç köklerinin sağlıklı şekilde büyümesini sağlayabilmek için uygulanması gereken çeşitli formüller bulunmaktadır.

Bu formüllerin başında da şüphesiz fındık yağı gelmektedir. Fındık yağının içerisinde yer alan B1, B2, B6 ve E vitaminleri saçların güçlü ve parlak bir görünüm içerisinde olmasına yardımcı olmaktadır.

Fındık yağı aynı zamanda içeriğinde bulunan sağlıklı bileşenler sayesinde saç köklerinde oluşan kepeklenmeyi de büyük ölçüde temizlemektedir.

Besleyici ve onarıcı özelliğe sahip olan fındık yağı egzama, kaşıntı, kepek gibi problemlerin kısa sürede geçmesini sağlamaktadır.

Egzama, kepek gibi problemlerin yanı sıra nemini kaybetmiş saçların yeniden canlanmasını sağlayan fındık yağı, saçlara parlak bir görünüm de katmaktadır.

Yalnızca saçların değil cildinde sağlıklı şekilde nemlenmesini sağlayan fındık yağı cilde de parlaklık katmaktadır.

Saç rutininize dahil edeceğiniz fındık yağı saçlarınızı kökten uca güçlendirirken, saçların sağlıklı ve bakımlı bir görünüm içerisinde olmasına da yardımcı olacaktır.

Dikkat: Alerjik bir cilde sahip olan kişilerin kullanmadan evvel doktorunuza danışması önerilmektedir.