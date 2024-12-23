TDK Oylamasında Sonuç Açıklandı: İşte 2024 Yılının Kelimesi

Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından yapılan anket sonucunda 2024 yılının kelimesi belli oldu. Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle, alanında uzman isimlerden oluşan değerlendirme kurulu tarafından "Kalabalık Yalnızlık", "Merhamet", "Yabancılaşma", "Algoritma", "Yozlaşma", "Yapay Zeka" ve "Dijital Yorgunluk" kelimeleri TDK internet sitesinde halk oylamasına sunuldu. Yapılan oylamanın sonucunda en çok oyu alan “Kalabalık Yalnızlık” kelimesi, TDK tarafından 2024'ün kelimesini olarak seçildi.

GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Öte yandan değerlendirme kurulu "Kalabalık Yalnızlık" kavramının seçilme gerekçesi de açıklandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024 yılında insanların kalabalıklar içinde yalnız hissettiklerini gösteren araştırmaların sayısında artış olduğu görülmektedir. Birbirlerinin zıddı gibi duran, teklik ifade eden ‘yalnızlık’ ile çokluk ifade eden ‘kalabalık’ aynı anda var olabilmektedir. Sosyolojik, psikolojik, iletişimsel gerekçelerle açıklanabilen bu durum, bireylerin gündelik yaşamlarında, kurdukları ilişki biçimlerinde kendisini göstermektedir.

Araştırmalar sosyal medya ve dijital teknolojilerin kullanımının artmasıyla insanların kendilerini daha yalnız hissetmeye başladıklarını göstermektedir. Sosyal medya ortamında takipçi, beğeni sayılarının önem kazanması, sözde ‘kalabalık’ bir ortam oluşturulması yalnızlık hissine çözüm gibi algılansa da yalnızlık hissini artıran bir sonuç ortaya çıkarmaktadır."

Kaynak: İHA