Evinde 1 Saksısı Bile Olan Hastalık Yüzü Görmüyor: Bütün Virüs ve Bakterileri Söküp Atıyorlar!

Sebzelerden çaylara kadar sağlığa etkileri saymakla bitmeyen bitkiler listesinde, evde yetiştirebileceğimiz bazı türler de bulunuyor. Bu bitkiler, havayı temizleyip virüsleri de uzaklaştırıyor.

İç mekan bitkileri sadece dekoratif değil, aynı zamanda sağlığımızı da olumlu yönde etkileyebilir. Peki hangi bitkiler viral hastalıklardan ve patojenik mikroorganizmalardan koruyucu etkilere sahip? İşte hayat kurtaran bitkiler…

HANGİ İÇ MEKAN BİTKİLERİ HEM HAVA TEMİZLER HEM BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR?

Sansevieria (Kılıç Bitkisi): Çoğu insan bilmez, ama Sansevieria, hava temizliği yanında bağışıklık sistemini destekleyen biyolojik aktif maddeler üretir. Toksinleri havadan uzaklaştıran bu bitki, evinizde tazelik ve saflık sağlar.

Limon: Limonun fitoksit özelliği sayesinde, vücut için faydalı esansiyel yağlar içerir. Hava temizliğinin yanı sıra, bağışıklık sistemini güçlendirir ve sinir sisteminin çalışmasını iyileştirir.

Kuşkonmaz: Bu bitki sadece havayı virüs ve bakterilerden arındırmakla kalmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirir. Özellikle, soğuk algınlığına yatkın ortamlarda bulunması önemli.

Peperomia: Peperomia, virüslere karşı koruma sağlar ve bağışıklığı artırır. Çocuklarda soğuk algınlığına karşı etkili olup, havayı stafilokok, sarsin ve streptokok gibi zararlı bakterilerden temizler.

Lavanta ve Nane: Bu bitkiler sadece hava temizliği yapmaz, aynı zamanda bağışıklık sistemini de güçlendirir. İçerdikleri esansiyel yağlar sinir sistemini sakinleştirir, rahatlatır ve uyku kalitesini artırır.

NASA TARAFINDAN ONAYLI BİTKİLERİN LİSTESİ

Bu bitkilerin yanı sıra, NASA tarafından onaylanmış olan hava temizleyici bazı bitkiler de bulunuyor. Bu bitkiler arasında şunlar yer alıyor:

1- Aloe Vera

2- Kurdela Bitkisi

3- Çin Her Dem Yeşili

4- Barış Çiçeği

5- Areka Palmiyesi

6- Şamadora

7- Benjamin

8- Pothos Sarmaşığı

9- Yukka Çiçeği

10- Şans Bambusu