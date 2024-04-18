Tahin pekmezi kaşık kaşık yiyenler yandı: Meğer senelerdir sağlığımızla oynuyormuşuz. Tahin pekmez zararlı mı?

Tahin ve pekmez karışımı, ülkemizde özellikle kahvaltılarda sevilen bir karışımdır ve enerji verici özellikleriyle bilinir.

Ancak yıllardır yararlı diye bildiğimiz tahin-pekmez karışımı, ne yazık ki bazı sağlık sorunlarına zemin hazırlar.

Eğer siz de tahin ve pekmez ikilisini sevenlerdenseniz, bu haberi okuduktan sonra bir daha asla yemeyeceksiniz.

İşte tahin ve pekmezin sağlığımıza zararları...

TAHİN VE PEKMEZİ BİRLİKTE YEMEYİN!

Tahin, yüksek miktarda yağ içerir ve kalori değeri oldukça yüksektir. Pekmez de doğal bir şeker kaynağıdır ve oldukça yüksek oranda şeker içerir.

Bu iki besinin birleştirilmesi sonucu elde edilen karışım, yüksek kalori ve yüksek şeker içeriği nedeniyle özellikle kilo kontrolü yapmaya çalışanlar için zararlı olabilir.

Aşırı tüketimi, kilo alımına ve buna bağlı olarak obezite, tip 2 diyabet ve kalp hastalıkları gibi sağlık sorunlarının riskini artırabilir.

Özellikle diyabet hastalarında yüksek şeker alımı, kan şekerinin kontrol altında tutulmasını zorlaştırır.

Ayrıca pekmezde bulunan yüksek şeker içeriği, diş çürükleri riskini de artırır. Şeker, ağızda asit üreten bakteriler için bir besin kaynağıdır ve bu asitler diş minesine zarar verir.

Bir diğer zararı ise her iki ürün de oldukça asidik olduğu için, mide asidini artırarak gastrit ve reflü gibi sindirim sistemine ilişkin sorunları tetikleyebilir.

Öte yandan pekmez ve tahin, böbrek sağlığı üzerinde olumsuz etkileri beraberinde getirir. Kan şekerindeki sürekli yükselmeler, zamanla böbreklerde hasara yol açar.

Böbrekler kanı filtrelerken fazla glükozun atılmasında zorlanır. Bu durum, böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden olan bir duruma yol açabilir.

Ayrıca pekmez ve tahin yüksek miktarda potasyum içerir. Böbrek hastalığı olan kişilerde böbrekler fazla potasyumu etkili bir şekilde filtreleyemez.

Bu durum kan potasyum düzeylerinin yükselmesine ve hiperkalemiye neden olabilir. Hiperkalemi, ciddi durumlarda kalp ritim bozukluklarına ve diğer sağlık sorunlarına yol açan bir rahatsızlıktır.

Bu sebeplerle tahin ve pekmez karışımını tüketirken, özellikle böbrek hastalığı olanlar veya diyabet gibi kronik hastalığı bulunan kişiler dikkatli olmalı.